¿La leche materna tiene anticuerpos contra el COVID-19?

Además de los beneficios conocidos de la leche materna, un estudio científico ha sostenido que esta sustancia podría ofrecer a los bebés una inmunidad pasiva ante el Covid-19.

El trabajo encabezado por Veronique Demers-Mathieu, del Departamento de Inmunología y Microbiología Neonatal, y que ha sido publicado en Journal of Perinatology, estudió la presencia y niveles de anticuerpos reactivos a las subunidades S1 y S2 del SARS-CoV-2 y la proteína nucleocápside.

Para ello se evaluaron muestras de leche materna de 41 mujeres durante la pandemia del coronavirus, así como la de 16 mujeres dos años antes del brote del virus identificado por primera vez en Wuhan, China.

Los expertos indicaron en sus resultados que la IgG reactiva a S1+S2 fue mayor en la leche de mujeres que tuvieron síntomas de infección respiratoria viral durante el último año que en la leche de mujeres síntomas.

"Diferencia en los niveles de anticuerpos SIgM / IgM, IgG y SIgA / IgA reactivos a las proteínas de la nucleocápside y las subunidades S1 y S2 del SARS-CoV-2 en la leche materna" es el título de este trabajo en el que también participaron Dung M. Do, Gabrielle B. Mathijssen, David A. Sela, Antti Seppo, Kirsi M. Järvinen y Elena Medo.

"La presencia de anticuerpos reactivos contra el SARS-CoV-2 en la leche materna podría proporcionar inmunidad pasiva a los bebés amamantados y protegerlos contra las enfermedades Covid-19", se lee en las conclusiones a las que llegaron los expertos con este trabajo cuyos resultados fueron dados a conocer en septiembre.

Uno de los puntos en los que hicieron énfasis es en la recomendación que hace el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de vacunarse contra la influenza y la difteria y la tos ferina acelular en dosis reducidas del tétanos (Tdap) durante el segundo o tercer trimestre de gestación, esto con el fin de que los anticuerpos IgG derivados de la inyección se transfieran al feto a través de la placenta, proporcionando inmunidad pasiva contra estos patógenos.

Leche materna, ante el Covid-19

Ante la incertidumbre por la forma en que se propaga el coronavirus es que meses atrás había miedo por si la leche materna podía ser una vía por la cual se contagiara el SARS-CoV-2.

No obstante, expertos, como María de los Ángeles Torres Lagunas, ha recomendado que la lactancia no sea suspendida en medio de la pandemia, luego que no hay evidencia de una transmisión directa de la enfermedad.

"En la leche no se ha detectado el coronavirus, está en las gotas de saliva que se expelen al hablar, al estornudar, en la nariz".

Torres Lagunas, de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO), expuso hace unos meses que el proceso de lactancia, durante los primeros seis meses de vida de los neonatos, es fundamental para el establecimiento de una buena salud.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) si cada recién nacido fuera amamantado, 820 mil vidas serían salvadas, anualmente. En la actualidad sólo un 40% de los lactantes menores de seis meses reciben leche materna a nivel mundial, por lo que la académica de la UNAM insistió en la continuidad de esta forma de alimentación.