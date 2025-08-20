La Luna Negra y la lluvia de meteoros Perseidas llegan este agosto

logo pulso
La observación estelar se vuelve aún más fascinante con la llegada de la Luna Negra y la lluvia de meteoros Perseidas este mes de agosto.

Por El Universal

Agosto 20, 2025 02:20 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Para todos los amantes de la astronomía, podrán disfrutar de un fenómeno astronómico que trae consigo este mes.

Se trata de la Luna Negra, la cual ocurre cada 33 meses, provocando un espectáculo único en el cielo nocturno.

De acuerdo con National Geographic, la Luna Negra llegará el próximo sábado, coincidiendo con el último día de la lluvia de meteoros de las Perseidas.

Esta Luna tiene la particularidad de que no se puede observar ya que, como su nombre lo dice, no se puede ver absolutamente nada debido a su color.

Así, el espectáculo de la lluvia de Perseidas se podrá observar aún mejor, ya que nuestro satélite no emitirá ninguna iluminación.

Dado que la Luna no será visible, pero si la lluvia de meteoritos, estas son algunas de las recomendaciones básicas para disfrutar de una velada.

Además, en esta ocasión no es necesario utilizar ningún instrumento especial como binoculares o telescopios ya que se puede observar a simple vista.

· Buscar un lugar con un cielo despejado y sin contaminación lumínica que te permita observar las estrellas con mayor claridad.

· Revisa y previene los cambios climáticos que afecten tu experiencia de ver este evento.

· Permítete adaptar tu visión a la oscuridad unos 15 a 20 minutos antes.

· Llevar ropa adecuada ya que el evento ocurrirá de noche, se recomienda que sea abrigadora.

· Tener un ambiente cómodo y adecuado para disfrutar de este evento.

