¿Los perros pueden distinguir la voz de sus dueños?

CIUDAD DE MÉXICO, enero 5 (EL UNIVERSAL).- En muchas ocasiones, los dueños de perros suelen hablarles a sus mascotas como si estas pudieran entenderlos e identificar sus voces. Aunque esto parece una idea descabellada, una investigación publicada en la revista Royal Society Open Science ha determinado que el cerebro de los canes puede reconocer la voz de su dueño de otros sonidos emitidos por otros perros.

La autora del artículo, Anna Bálint, neurocientífica de la Universidad Eötvös Loránd de Budapest en Hungría, realizó una investigación con experimentos prácticos para comprobar esta hipótesis.

Para llevar a cabo el estudio, Anna reclutó a 17 perros de las razas border collie, golden retriever y un pastor alemán. Una vez hecho esto, a cada uno se le colocó electrodos en la cabeza para registrar su respuesta cerebral. Posteriormente, reprodujeron algunos audios con sonidos de perros (olfateo, jadeo, ladridos) y de humanos (balbuceos, risas, toses de bebés).

A su vez, cada sonido se clasificó dependiendo la reacción que éste generara: una emoción positiva o neutral. Para cada ruido, los perros presentaron cambios en su actividad cerebral durante los primeros 250 o 650 milisegundos. Estos cambios indican que su cerebro intenta identificar el origen del sonido y decidir cómo reaccionar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Una vez que la actividad cerebral alcanzó su mayor intensidad entre ese lapso de tiempo, su respuesta varió según el tipo de sonido que escuchaban: humano (positivo) y canino (negativo). Esto determinó que el cerebro canino procesa de forma distinta las vocalizaciones humanas y caninas.

El director médico del Hospital Veterinario UNAM Banfield, Fausto Reyes Delgado, explicó que los perros no solo pueden diferenciar los sonidos de perros y humanos. También pueden identificar los tonos de voz, las pausas en las frases y diferenciar entre las personas, asociándolas con emociones y experiencias.

"Todos los que tenemos un perro sabemos que éste se relaciona con todos los integrantes de la familia de forma muy importante para interactuar con todos, pero generalmente con quién interactúa mucho más es con quien se va a entender fácilmente", detalló.

Un segundo estudio publicado en la revista Animal Behaviour y realizado por el Departamento de Etología de la Universidad Estatal de Hungría (ELTE), determinó que los perros tienen un mejor rendimiento en su actividad cerebral al escuchar a su cuidador principal.

"Esto podría explicarse porque los perros interactúan más frecuentemente de forma vocal con su dueño principal, lo que incrementa las probabilidades de que reaccionen a su voz", detalló Anna Gábor, investigadora postdoctoral del Laboratorio de Neuroetología de la Comunicación de la ELTE.