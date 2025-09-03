Luna de Cosecha podrá verse este domingo en México
El fenómeno ocurrirá el 7 de septiembre y será visible varias noches en México.
CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 3 (EL UNIVERSAL).- Septiembre arranca con uno de los eventos astronómicos más esperados: la Luna de Cosecha 2025, que se apreciará en el cielo el próximo domingo 7 de septiembre.
El nombre proviene de la tradición agrícola de otoño, cuando la luz de la Luna permitía a los campesinos extender sus jornadas para recolectar la cosecha.
Hora exacta
De acuerdo con el sitio especializado Star Walk, el fenómeno ocurrirá a las 12:09 horas en México. Sin embargo, podrá observarse durante varias noches, del 6 al 8 de septiembre, principalmente en las madrugadas.
Consejos para fotografiarla
Usa un trípode o soporte estable.
Activa el modo nocturno de la cámara.
Reduce la exposición y enfoca en la Luna.
Con cámara DSLR o sin espejo:
Teleobjetivo recomendado.
ISO bajo (100–400).
Apertura f/8.
Velocidad de 1/125 segundos.
Activa el temporizador para evitar vibraciones al disparar.
