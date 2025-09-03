logo pulso
Luna de Cosecha podrá verse este domingo en México

El fenómeno ocurrirá el 7 de septiembre y será visible varias noches en México.

Por El Universal

Septiembre 03, 2025 11:28 a.m.
Luna de Cosecha iluminando el cielo.

Luna de Cosecha iluminando el cielo.

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 3 (EL UNIVERSAL).- Septiembre arranca con uno de los eventos astronómicos más esperados: la Luna de Cosecha 2025, que se apreciará en el cielo el próximo domingo 7 de septiembre.

El nombre proviene de la tradición agrícola de otoño, cuando la luz de la Luna permitía a los campesinos extender sus jornadas para recolectar la cosecha.

Hora exacta

De acuerdo con el sitio especializado Star Walk, el fenómeno ocurrirá a las 12:09 horas en México. Sin embargo, podrá observarse durante varias noches, del 6 al 8 de septiembre, principalmente en las madrugadas.

Consejos para fotografiarla

  • Usa un trípode o soporte estable.

  • Activa el modo nocturno de la cámara.

  • Reduce la exposición y enfoca en la Luna.

  • Con cámara DSLR o sin espejo:

    • Teleobjetivo recomendado.

    • ISO bajo (100–400).

    • Apertura f/8.

    • Velocidad de 1/125 segundos.

  • Activa el temporizador para evitar vibraciones al disparar.

