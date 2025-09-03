Luna de Cosecha podrá verse este domingo en México

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 3 (EL UNIVERSAL).- Septiembre arranca con uno de los eventos astronómicos más esperados: la Luna de Cosecha 2025, que se apreciará en el cielo el próximo domingo 7 de septiembre.

El nombre proviene de la tradición agrícola de otoño, cuando la luz de la Luna permitía a los campesinos extender sus jornadas para recolectar la cosecha.

Hora exacta

De acuerdo con el sitio especializado Star Walk, el fenómeno ocurrirá a las 12:09 horas en México. Sin embargo, podrá observarse durante varias noches, del 6 al 8 de septiembre, principalmente en las madrugadas.

Consejos para fotografiarla

Usa un trípode o soporte estable.

Activa el modo nocturno de la cámara.

Reduce la exposición y enfoca en la Luna.

Con cámara DSLR o sin espejo: Teleobjetivo recomendado. ISO bajo (100–400). Apertura f/8. Velocidad de 1/125 segundos.

Activa el temporizador para evitar vibraciones al disparar.

