logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ILUSIONADOS!

Fotogalería

¡ILUSIONADOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Ciencia y Tecnología

Meta detiene expansión de lentes Ray-Ban Display por alta demanda

La demanda sin precedentes obliga a Meta a detener la expansión internacional de los lentes Ray-Ban Display, priorizando pedidos en EE. UU.

Por El Universal

Enero 06, 2026 05:06 p.m.
A
Meta detiene expansión de lentes Ray-Ban Display por alta demanda

CIUDAD DE MÉXICO, enero 6 (EL UNIVERSAL).- La promesa de "los lentes con la IA más avanzadas del mundo", de acuerdo con Meta, por ahora tendrá que esperar fuera de Estados Unidos.

La empresa Mark Zuckerberg decidió pausar su expansión internacional debido a una demanda sin precedentes.

Su lanzamiento estaba previsto para inicios de 2026 en países como Francia, Italia, Canadá y Reino Unido, sin embargo, la compañía reconoció que la demanda ha sido tan alta que su capacidad de producción no alcanza.

De acuerdo con Meta, desde que los lentes se presentaron el otoño pasado, las listas de espera ya se extienden bien entrado 2026. Por ello, la prioridad será cumplir primero con los pedidos dentro de Estados Unidos, mientras se replantea la estrategia para llevarlos al resto del mundo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo nuevo que viene en camino

Lo que empezó como un experimento tecnológico, se convirtió en uno de los gadgets más comentados de Meta. Los Ray-Ban Display combinan el diseño clásico de la marca con funciones de inteligencia artificial que se controlan mediante una pulsera especial, la Meta Neural Band, capaz de detectar gestos sutiles de la mano, como si fuera un "control invisible".

Durante el CES de Las Vegas, Meta mostró algunas de las funciones que pronto llegarán a los lentes y a su pulsera. Entre ellas, un teleprompter integrado que permite leer discursos o mensajes directamente desde los lentes, y un sistema que convierte en texto digital los movimientos que el usuario traza con el dedo sobre cualquier superficie.

Además, la empresa ampliará su sistema de navegación peatonal a más ciudades estadounidenses, como Denver, Las Vegas, Portland y Salt Lake City, reforzando su apuesta por integrar estos lentes en la vida cotidiana.

Si bien, fuera de Estados Unidos, los entusiastas de la tecnología tendrán que esperar, todo indica la revolución de los lentes inteligentes apenas está calentando motores.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Meta detiene expansión de lentes Ray-Ban Display por alta demanda
Meta detiene expansión de lentes Ray-Ban Display por alta demanda

Meta detiene expansión de lentes Ray-Ban Display por alta demanda

SLP

El Universal

La demanda sin precedentes obliga a Meta a detener la expansión internacional de los lentes Ray-Ban Display, priorizando pedidos en EE. UU.

¿Dónde y cuándo ver el Eclipse Solar Anular 2026? Descubre los detalles
¿Dónde y cuándo ver el Eclipse Solar Anular 2026? Descubre los detalles

¿Dónde y cuándo ver el Eclipse Solar Anular 2026? Descubre los detalles

SLP

El Universal

Descubre dónde podrás observar el anillo de fuego en el Eclipse Solar Anular 2026

Grok, en la mira por imágenes sexualizadas con IA
Grok, en la mira por imágenes sexualizadas con IA

Grok, en la mira por imágenes sexualizadas con IA

SLP

AP

La polémica envuelve al chatbot de Elon Musk, tras el contenido de mujeres y menores sin consentimiento

Frases inspiradoras para celebrar el Día de Reyes por WhatsApp
Frases inspiradoras para celebrar el Día de Reyes por WhatsApp

Frases inspiradoras para celebrar el Día de Reyes por WhatsApp

SLP

El Universal

Comparte la ilusión de los Reyes Magos a través de estas frases especiales para WhatsApp en el Día de Reyes.