Misión Artemis II: ¿cuándo regresa la tripulación a la Tierra?

CIUDAD DE MÉXICO, abril 7 (EL UNIVERSAL).- Tras marcar un hito histórico con el despegue de

, la misión espacial de la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

que volará alrededor de la Luna y dea la Tierra, continúa siendo el centro de atención desde el espacio con sus grandes hallazgos, como las recientes imágenes de ladel satélite."Anoche tuvimos nuestradel lado lejano de la Luna y fue absolutamente espectacular, hay algo en tus sentidos que te dice que no es la Luna que estás acostumbrado a ver", reveló la astronautaen una entrevista desde el espacio para la televisora NBC.La misión que se encuentra orbitando la Luna a bordo de laespor los astronautas, Victor Glover,y Jeremy Hansen.Para los curiosos que han seguido de cerca el, actualmente se encuentran a lade su, así que a continuación te diremos la fecha exacta.De acuerdo con la información proporcionada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (, por sus siglas en inglés), la misión tiene unadeEn ese sentido la tripulación completará la importante misión con elde la nave espacial que se tiene programado para el. A pesar de que la hora exacta puede variar por diversos factores, está prevista entre las 3:00 y las 5:00 de la tarde (hora del centro de México).Lallegará al, específicamente en la costa del sur de California. Cabe mencionar que tras el, latiene preparado en conjunto con la Marina de Estados Unidos un operativo para lade la nave y su tripulación.