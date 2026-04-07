Misión Artemis II: ¿cuándo regresa la tripulación a la Tierra?
La misión Artemis II, con cuatro astronautas a bordo, completará su vuelo lunar y amerizará en el Pacífico.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 7 (EL UNIVERSAL).- Tras marcar un hito histórico con el despegue deArtemis II , la misión espacial de la NASA
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que volará alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra, continúa siendo el centro de atención desde el espacio con sus grandes hallazgos, como las recientes imágenes de la cara oculta del satélite.
"Anoche tuvimos nuestra primera vista del lado lejano de la Luna y fue absolutamente espectacular, hay algo en tus sentidos que te dice que no es la Luna que estás acostumbrado a ver", reveló la astronauta Christina Koch en una entrevista desde el espacio para la televisora NBC.
La misión que se encuentra orbitando la Luna a bordo de la nave espacial Orion es tripulada por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.
Para los curiosos que han seguido de cerca el estado de la tripulación, actualmente se encuentran a la expectativa de su regreso, así que a continuación te diremos la fecha exacta.
De acuerdo con la información proporcionada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), la misión tiene una duración tentativa de diez días.
En ese sentido la tripulación completará la importante misión con el amerizaje de la nave espacial que se tiene programado para el viernes. A pesar de que la hora exacta puede variar por diversos factores, está prevista entre las 3:00 y las 5:00 de la tarde (hora del centro de México).
La cápsula Orión llegará al Océano Pacífico, específicamente en la costa del sur de California. Cabe mencionar que tras el amerizaje, la NASA tiene preparado en conjunto con la Marina de Estados Unidos un operativo para la recuperación de la nave y su tripulación.
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