Nace tercera cría de mono araña en Cañón del Sumidero

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., abril 21 (EL UNIVERSAL).- Nació la tercera cría de mono araña (Ateles geoffroyi vellerosus) en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, ubicado en la zona de Tuxtla Gutiérrez. Con el nuevo ejemplar se confirma la recuperación de la especie en esa zona de biodiversidad, después de 30 años de ausencia, informó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Conanp confirma recuperación del mono araña en Chiapas

La nueva cría desciende de una pareja que formó parte del grupo de 12 individuos que fueron reintroducidos el 28 de noviembre de 2016.

Posterior a su adaptación, el macho alfa y la hembra dominante lograron establecerse con éxito y demostraron la viabilidad del ecosistema en la pared oeste del Cañón del Sumidero.

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El grupo familiar de esos especímenes se encuentra en buen estado de salud y lo integran un macho y una hembra adultos (pareja fundadora), así como una hembra juvenil (primera cría); un macho juvenil (segunda cría) y la cría recién nacida.

Monitoreo y colaboración para la conservación

La Conanp explicó que el nacimiento del mono araña es resultado del trabajo conjunto entre esa institución federal, el Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro y la asociación civil Conservación de la Biodiversidad del Usumacinta.

El monitoreo satelital y los recorridos mensuales han permitido documentar que la familia se alimenta de especies nativas como ramón, chicozapote e higo, lo que evidencia la restauración ambiental del sitio.

Las autoridades responsables indicaron que, para garantizar la integridad de la nueva cría y la seguridad de los visitantes, se recomiendan a prestadores de servicios turísticos náuticos y visitantes una serie de medidas preventivas.

Piden mantener un radio mínimo de 20 metros de distancia de la orilla del río a la lancha, ante cualquier avistamiento, respeto al comportamiento natural, evitar ruidos excesivos o acciones que pudieran causar estrés a los animales.

Además de mantener permanente cautela, porque el macho alfa mantiene una conducta de protección activa hacia su descendencia y podría reaccionar de forma agresiva ante amenazas percibidas.

El mono araña se caracteriza por su cola prensil con funciones táctiles, la ausencia de pulgares para facilitar la braquiación y una dieta frugívora que lo posiciona como un dispersor de semillas clave.

Biológicamente, destaca por su estructura social de fisión-fusión y una tasa reproductiva lenta, con períodos de gestación y crianza que se extienden hasta por cuatro años.

En México, el mono araña se encuentra en peligro de extinción, de acuerdo con la NOM-059- Semarnat-20, y habita principalmente en selvas tropicales del sureste del país.