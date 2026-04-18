NASA anuncia visibilidad del cometa C/2025 R3 en México

CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL).- Abril se despedirá con un avistamiento único del Cometa C/2025 R3 (PanSTARRS), un fenómeno astronómico que promete sorprender con su majestuosidad a los amantes del cielo nocturno.

NASA confirma visibilidad del cometa en México

El cometa ha capturado la atención de la comunidad astronómica al ser catalogado con un brillo de magnitud 5, lo que significa que su umbral de visibilidad podrá percibirse fácilmente.

A pesar de que su comportamiento no es igual al de una estrella con este brillo lograría verse un punto de luz nítido, en los cometas se percibe como una mancha difusa difícil de observar.

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Recomendaciones para la observación del cometa

De acuerdo con la NASA, el Cometa C/2025 R3 podría tratarse del cometa más brillante del año y podrá verse con mayor luminosidad desde este fin de semana y hasta el 27 de abril, ya que en esta fecha alcanzará su punto más cercano a la Tierra, ubicándose a 44 millones de millas del planeta.

De acuerdo con el sitio experto Star Walk, el cometa podrá verse en el hemisferio norte, incluyendo México. Sin embargo, para su observación será necesario rastrear su trayectoria, además de usar equipo especializado.

La mejor hora para lograr verlo será durante la madrugada, mirando hacia el horizonte con dirección a la salida del Sol antes del amanecer. Asimismo, se recomienda observar desde un lugar sin contaminación lumínica para apreciar su brillo.