logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENAMORADOS!EFECTÚAN SU ENLACE CIVIL

Fotogalería

¡ENAMORADOS! EFECTÚAN SU ENLACE CIVIL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Ciencia y Tecnología

NASA anuncia visibilidad del cometa C/2025 R3 en México

Para ver el cometa en México se recomienda observar en la madrugada desde lugares sin contaminación lumínica.

Por El Universal

Abril 18, 2026 06:07 p.m.
A
NASA anuncia visibilidad del cometa C/2025 R3 en México

CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL).- Abril se despedirá con un avistamiento único del Cometa C/2025 R3 (PanSTARRS), un fenómeno astronómico que promete sorprender con su majestuosidad a los amantes del cielo nocturno.

NASA confirma visibilidad del cometa en México

El cometa ha capturado la atención de la comunidad astronómica al ser catalogado con un brillo de magnitud 5, lo que significa que su umbral de visibilidad podrá percibirse fácilmente.

A pesar de que su comportamiento no es igual al de una estrella con este brillo lograría verse un punto de luz nítido, en los cometas se percibe como una mancha difusa difícil de observar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Recomendaciones para la observación del cometa

De acuerdo con la NASA, el Cometa C/2025 R3 podría tratarse del cometa más brillante del año y podrá verse con mayor luminosidad desde este fin de semana y hasta el 27 de abril, ya que en esta fecha alcanzará su punto más cercano a la Tierra, ubicándose a 44 millones de millas del planeta.

De acuerdo con el sitio experto Star Walk, el cometa podrá verse en el hemisferio norte, incluyendo México. Sin embargo, para su observación será necesario rastrear su trayectoria, además de usar equipo especializado.

La mejor hora para lograr verlo será durante la madrugada, mirando hacia el horizonte con dirección a la salida del Sol antes del amanecer. Asimismo, se recomienda observar desde un lugar sin contaminación lumínica para apreciar su brillo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

NASA anuncia visibilidad del cometa C/2025 R3 en México
NASA anuncia visibilidad del cometa C/2025 R3 en México

NASA anuncia visibilidad del cometa C/2025 R3 en México

SLP

El Universal

Para ver el cometa en México se recomienda observar en la madrugada desde lugares sin contaminación lumínica.

La frecuencia que recomiendan expertos para cambiar sábanas
La frecuencia que recomiendan expertos para cambiar sábanas

La frecuencia que recomiendan expertos para cambiar sábanas

SLP

El Universal

Dormir en sábanas sucias puede causar alergias, irritaciones y problemas respiratorios, según expertos.

Expográfica 2026 reunirá a la industria gráfica en Guadalajara
Expográfica 2026 reunirá a la industria gráfica en Guadalajara

Expográfica 2026 reunirá a la industria gráfica en Guadalajara

SLP

Redacción

Evento en Expo Guadalajara reunirá tecnología y capacitación para la industria gráfica.

Tres esencias naturales que ayudan a conciliar el sueño
Tres esencias naturales que ayudan a conciliar el sueño

Tres esencias naturales que ayudan a conciliar el sueño

SLP

El Universal

Lavanda, manzanilla y sándalo son esencias naturales recomendadas para aliviar ansiedad y estrés.