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Ciencia y Tecnología

Expográfica 2026 reunirá a la industria gráfica en Guadalajara

Evento en Expo Guadalajara reunirá tecnología y capacitación para la industria gráfica.

Por Redacción

Abril 17, 2026 10:39 a.m.
A
Expográfica 2026 reunirá a la industria gráfica en Guadalajara

Del 6 al 9 de mayo se realizará Expográfica 2026 en Expo Guadalajara, considerada la exposición más importante de la industria gráfica en México y América Latina.

El evento reunirá tecnología de última generación, soluciones en impresión, empaque y etiquetado, además de espacios de negocio y capacitación para empresas del sector.

La muestra es organizada por la Asociación Nacional de la Industria Gráfica (ANIDIGRAF) y busca impulsar la innovación y el crecimiento de una industria que aporta alrededor del 2% del PIB nacional.

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