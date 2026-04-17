Expográfica 2026 reunirá a la industria gráfica en Guadalajara

Del 6 al 9 de mayo se realizará Expográfica 2026 en Expo Guadalajara, considerada la exposición más importante de la industria gráfica en México y América Latina.

El evento reunirá tecnología de última generación, soluciones en impresión, empaque y etiquetado, además de espacios de negocio y capacitación para empresas del sector.

La muestra es organizada por la Asociación Nacional de la Industria Gráfica (ANIDIGRAF) y busca impulsar la innovación y el crecimiento de una industria que aporta alrededor del 2% del PIB nacional.

Pregistro aquí

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí