BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

Ciencia y Tecnología

NASA cancela caminata espacial por problema médico

La NASA suspende actividad programada por inconveniente de salud

Por AP

Enero 08, 2026 03:47 p.m.
A
NASA cancela caminata espacial por problema médico

NUEVA YORK (AP) — La NASA canceló su primera caminata espacial del año y podría traer a su tripulación de regreso antes de tiempo desde la Estación Espacial Internacional debido a un problema médico a bordo.

La caminata espacial iba a realizarse el jueves, pero fue pospuesta debido a un problema médico no especificado con un astronauta, quien no fue identificado, informó la agencia espacial.

La NASA declaró que el astronauta está estable, pero la agencia está "evaluando activamente todas las opciones", incluyendo un final anticipado de la misión.

"El cumplimiento de nuestras misiones es nuestra máxima prioridad", dijo la portavoz de la agencia Cheryl Warner, en un comunicado:

La tripulación de cuatro personas, compuesta por estadounidenses, japoneses y rusos, ha estado en el laboratorio orbital desde agosto tras su lanzamiento desde Florida.

 

