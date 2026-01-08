NASA cancela caminata espacial por problema médico
La NASA suspende actividad programada por inconveniente de salud
NUEVA YORK (AP) — La NASA canceló su primera caminata espacial del año y podría traer a su tripulación de regreso antes de tiempo desde la Estación Espacial Internacional debido a un problema médico a bordo.
La caminata espacial iba a realizarse el jueves, pero fue pospuesta debido a un problema médico no especificado con un astronauta, quien no fue identificado, informó la agencia espacial.
La NASA declaró que el astronauta está estable, pero la agencia está "evaluando activamente todas las opciones", incluyendo un final anticipado de la misión.
"El cumplimiento de nuestras misiones es nuestra máxima prioridad", dijo la portavoz de la agencia Cheryl Warner, en un comunicado:
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La tripulación de cuatro personas, compuesta por estadounidenses, japoneses y rusos, ha estado en el laboratorio orbital desde agosto tras su lanzamiento desde Florida.
no te pierdas estas noticias
NASA cancela caminata espacial por problema médico
AP
La NASA suspende actividad programada por inconveniente de salud
Expertos desconfían de dispositivos de salud con IA en CES
AP
Nuevas tecnologías en CES buscan mejorar la accesibilidad y calidad de la atención médica. ¿Cuál es su potencial real?
El papel higiénico ecológico y su impacto ambiental
AP
Descubre cómo se elabora el papel higiénico con materiales reciclados y su contribución al medio ambiente