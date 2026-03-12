NASA confirma eclipse solar total 2026: países y fecha clave

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- El calendario astronómico de 2026 contempla varios eventos que captarán la atención de

en distintas partes del mundo. Entre ellos destaca un segundo

De acuerdo con la, este tipo de eventos solo puede apreciarse de forma total en unade la superficie terrestre, lo que convierte a cadaen un espectáculo poco común.Elestá programado para el. Durante ese día, lacruzará algunas zonas de, permitiendo que varias personas observen cómo la Luna cubre completamente el Sol por algunos minutos.Entre los países que tendrán una vista privilegiada del fenómeno destacan:- Argelia- EgiptoEn estas regiones será posible presenciar el momento en que elbrevemente durante el. En contraste, otras zonas del planeta, como México, no podrán observar el evento de manera directa.El fenómeno comenzará alrededor de las(hora peninsular) en el. Posteriormente, la fase parcial será visible aproximadamente a las 19:30 horas. Sin embargo, el punto máximo del eclipse solar se registrará cerca de las; aunque el horario exacto puede variar dependiendo del lugar desde donde se observe.Según la, un eclipse solar ocurre cuando laentre el Sol y la Tierra, bloqueando total o parcialmente la luz que llega a nuestro planeta. Esta alineación solo se produce bajo condiciones muy específicas debido a que la órbita lunar está ligeramente inclinada respecto al plano orbital terrestre.Por esa razón, los eclipses solares no ocurren cada mes, sino durante periodos conocidos como, que se presentan aproximadamente