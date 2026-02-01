NASA inicia simulacro de cuenta atrás para lanzamiento de cohete lunar

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — La NASA comenzó el sábado un simulacro de cuenta atrás de dos días que culminará con el abastecimiento de combustible de su nuevo cohete lunar, una prueba crucial que determinará cuándo cuatro astronautas despegarán en una misión para sobrevolar la Luna.

Ya en cuarentena para evitar gérmenes, el comandante Reid Wiseman y su tripulación serán las primeras personas en salir hacia la Luna desde 1972. Supervisarán el ensayo general desde su base en Houston antes de volar al Centro Espacial Kennedy una vez que el cohete reciba luz verde para el vuelo.

El cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial de 98 metros (322 pies) se trasladó a la plataforma hace dos semanas. Si la prueba de abastecimiento de combustible del lunes sale bien, la NASA podría intentar el lanzamiento en el plazo de una semana. Los equipos llenarán el tanque del cohete con más de 700.000 galones (2,6 millones de litros) de combustible superfrío, deteniéndose medio minuto antes de que los motores se enciendan.

Una ola de frío intenso retrasó el ensayo de repostaje y el lanzamiento por dos días. El 8 de febrero es ahora la fecha más temprana en la que el cohete podría despegar.

A bordo de la cápsula Orion en la parte superior del cohete, los astronautas de Estados Unidos y Canadá harán un viaje alrededor de la Luna y luego regresarán directamente sin detenerse hasta amerizar en el Pacífico. La misión del programa Artemisa durará casi 10 días.

La NASA envió a 24 astronautas a la Luna durante el programa Apollo, desde 1968 hasta 1972. Doce de ellos caminaron sobre la superficie.