OpenAI presenta ChatGPT-5, su avanzado modelo de Inteligencia Artificial

Conoce en detalle ChatGPT-5, la más reciente versión del modelo de IA generativa de OpenAI, y cómo impactará en diversos sectores tecnológicos.

El Universal

Agosto 07, 2025 04:31 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Inteligencia Artificial continúa avanzando, y una de sus herramientas más representativas ha dado un nuevo paso. Este jueves 7 de agosto, OpenAI anunció el lanzamiento de ChatGPT-5, la más reciente versión de su modelo de IA generativa.

Desde su aparición a finales de 2022, ChatGPT se ha consolidado como una de las plataformas tecnológicas con mayor crecimiento y adopción global.

Utilizada por millones de personas en contextos académicos, profesionales y empresariales, la herramienta ha transformado la forma en que se realizan tareas, se resuelven dudas técnicas y se genera contenido. Con esta nueva versión, OpenAI busca mejorar la experiencia de los usuarios y ampliar las posibilidades de aplicación de su sistema.

¿Cuándo estará disponible ChatGPT-5?

Según OpenAI, ChatGPT-5 ya se encuentra disponible para los usuarios de ChatGPT Team. En el caso de los clientes de las versiones Enterprise y Edu, el acceso será habilitado a partir de la próxima semana.

La empresa también informó que los mismos usuarios tendrán acceso a GPT-5 Pro, una versión con capacidades ampliadas de razonamiento, diseñada para ofrecer respuestas más detalladas y consistentes. Esta funcionalidad permitirá resolver tareas de mayor complejidad y adaptarse a distintos niveles de especialización.

El modelo estará disponible de forma gratuita para la base general de usuarios, aunque algunas funciones avanzadas serán exclusivas de los planes de suscripción.

¿Cuáles serán las funciones de ChatGPT-5?

OpenAI destacó que ChatGPT-5 incorpora avances en varios aspectos técnicos, entre los que se encuentran:

Mayor capacidad para resolver problemas complejos.

Incorporación de personalidades de respuesta predefinidas: Cynic, Robot, Listener y Nerd, que permiten ajustar tono y estilo de forma automática.

Mejor comprensión de instrucciones con matices o variaciones sutiles.

Conservación del contexto a lo largo de conversaciones extensas.

Ejecución de acciones a través de herramientas externas integradas.

Además, entre las principales funciones disponibles también se encuentran:

Traducción automática entre idiomas, tanto en texto como en voz.

Generación de contenido técnico y especializado.

Implementación de modelos de predicción en tiempo real.

Herramientas de análisis de datos para entornos educativos o corporativos.

