Oxímetro, el gadget médico más codiciado en la pandemia

La pandemia por coronavirus vino a convertir ciertos artículos como los más buscado para evitar el contagio, como las mascarillas N95, que desde el inicio de esta épocas se vieron agotadas y hasta pirateadas.

Ante la letalidad del virus y lo fácil que resulta el contagio, algunas personas han buscado un gadget médico que es funcional ante los primeros síntomas, como son tos y fiebre.

El mismo dispositivo sirve para dar seguimiento a las personas que dan positivo a Covid-19, por lo que el Gobierno de la Ciudad de México lo incluirá como parte de los kits que repartirá a enfermos de coronavirus que se recuperan en sus casas.

En los últimos meses, el oxímetro se ha convertido en un gadget demandado, debido a que mide el oxígeno real que hay en la sangre.

Esta función es relevante, pues uno de los síntomas del coronavirus es la menor capacidad de oxígeno en sangre y pulmones.

Un médico puede detectar que un paciente tiene bajos niveles de oxígeno, a través de una medición con un oxímetro, para recomendarle que se realice una prueba PCR para detectar o descartar coronavirus o Covid-19.

El oxímetro es un pequeño dispositivo que se coloca en el dedo, o algunas veces en la oreja, de una manera no invasiva.

Los oxímetros de uso doméstico se venden en farmacias, aproximadamente en 1000 pesos. Son utilizados para monitorear enfermedades como asma, EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), fibrosis pulmonar, fibrosis quística e Insuficiencia Cardíaca Congestiva (ICC).

Un termómetro y un oxímetro pueden ser de ayuda para quienes presentan los primeros síntomas y monitorear sus niveles de oxígeno. En caso de que el nivel de oxígeno disminuya, se debe acudir a un hospital.

Según el médico Luis Martínez Riazo, los valores normales de oxígeno en la sangre rondan el 95 o 100 por ciento, por lo que lo ideal es que los de saturación de oxígeno ronden el 90 o 100. En caso de estar por debajo del 90, significa que hay un nivel bajo.

Las personas sanas, que no tienen una enfermedad crónica no necesitan tener un dispositivo de esta índole en sus casas, sólo es una herramienta para que los médicos detecten los niveles de oxígeno.