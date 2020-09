Poco probable que Covid se transmita por alimentos, reafirman expertos

Expertos afirman que no hay evidencias de que el coronavirus en alimentos sea una fuente de transmisión importante.

Investigadores de la Comisión Internacional de Especificaciones Microbiológicas para Alimentos (ICMSF) examinaron la evidencia posible de que el Sars-CoV-2 al estar presente en comida fuera una causa de contagio importante. En comunicado, la comisión afirmó que "hasta la fecha, no ha habido ninguna evidencia de que los alimentos, el envasado de alimentos o la manipulación de alimentos sean una fuente o una ruta de transmisión importante para el SARS-CoV-2 que resulta en Covid-19".

La investigación complementa otros estudios realizados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos que también confirma que no existe un riesgo real de contraer el virus que causa el Covid-19 en los alimentos o los envases de alimentos. "No hay alimentos que deban considerarse un riesgo o que justifiquen su consideración como vector del SARS-CoV-2", afirman en el comunicado.

Con respecto a importación y exportación de alimentos, la Comisión recuerda que los protocolos deberían enfocarse a "proteger a los trabajadores de la alimentación, los consumidores y los clientes de los restaurantes para que no se infecten por la propagación del SARS-CoV-2 de persona a persona".

Profesionales de la salud continúan promoviendo el uso de tapabocas, el lavado constante de manos y el distanciamiento social, así como la buena práctica de manipulación de alimentos.