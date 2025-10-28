Prevención de ácaros en colchones: consejos útiles

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Los ácaros del polvo son diminutos organismos que se alojan en colchones, almohadas y sábanas, alimentándose de las células muertas de la piel.

Aunque no son visibles, su presencia puede provocar alergias, picazón o problemas respiratorios. Sin embargo, existen formas efectivas de eliminarlos y prevenir su aparición con productos comunes del hogar y rutinas básicas de limpieza.

¿Qué son los ácaros y cómo afectan tu salud?

De acuerdo con la Clínica Universidad Navarra, los ácaros son pequeños arácnidos que viven en los tejidos y el polvo. Su tamaño oscila entre 0.2 y 0.5 milímetros, por lo que son imposibles de ver a simple vista. Se multiplican fácilmente en ambientes húmedos y cálidos, especialmente cuando la temperatura ronda los 25 o 30 grados.

Aunque no pican directamente como otros insectos, sus excreciones pueden causar:

Reacciones alérgicas

Estornudos

Tos

Rinitis

Congestión nasal

Ataques de asma.

Por eso, mantener el colchón limpio es esencial para evitar molestias respiratorias y garantizar un descanso saludable.

Una forma sencilla de identificar su presencia es prestar atención a síntomas como picazón constante, irritación en los ojos o sensación de presión en el pecho al acostarse. Si estos signos son frecuentes, es posible que tu cama esté infestada.

¿Cómo eliminar los ácaros del colchón de manera efectiva?

Existen varios métodos caseros y seguros para eliminar los ácaros del colchón sin usar productos químicos fuertes.

Uno de los más eficaces es aspirar el colchón y aplicar bicarbonato de sodio, dejándolo actuar por un par de horas antes de retirarlo. Este ingrediente neutraliza olores y desinfecta naturalmente.

También puedes usar vinagre blanco mezclado con agua para limpiar la superficie o aplicar vapor caliente, que elimina ácaros y bacterias sin dañar el tejido.

Además, los aceites esenciales como el eucalipto, lavanda o árbol de té tienen propiedades antimicrobianas que ayudan a mantener un ambiente fresco y limpio.

Basta con mezclarlos con agua y rociar el colchón cada cierto tiempo.

Por último, mantener la habitación ventilada, cambiar las sábanas semanalmente y lavar la ropa de cama con agua caliente (por encima de 55 °C) son prácticas indispensables para prevenir su regreso, esto según el sitio Oficial de camas Lunna.

Consejos para prevenir su aparición

Evita acumular peluches, alfombras o libros en la habitación, ya que son focos de polvo. Usa fundas protectoras para colchones y almohadas, ventila las habitaciones todos los días y, si es posible, utiliza un deshumidificador para mantener la humedad en torno al 50%.

Si tu colchón ya tiene varios años o presenta mal olor, considera reemplazarlo por uno con tratamiento antiácaros o funda removible, que facilita su limpieza y prolonga su vida útil.