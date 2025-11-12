logo pulso
Primer Congreso BNI Reconnect reunió a la comunidad empresarial en San Luis Potosí

Primer Congreso BNI Reconnect reunió a la comunidad empresarial en San Luis Potosí

Ciencia y Tecnología

Punto máximo de la lluvia de meteoros Leónidas: ¿cuándo será?

El próximo 17 de noviembre será el punto máximo de la lluvia de meteoros Leónidas, un espectáculo astronómico imperdible.

Por El Universal

Noviembre 12, 2025 02:26 p.m.
Punto máximo de la lluvia de meteoros Leónidas: ¿cuándo será?

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- Desde el 6 de noviembre, la lluvia de meteoros Leónidas está cautivando a amantes de la astronomía, que seguirá iluminando el cielo nocturno hasta el día 30 de este mes.

National Geographic menciona que, gracias a la luna menguante, que solo estará llena en un 9%, podrás presenciar este gran espectáculo en óptimas condiciones de oscuridad.

Las Leónidas, originarias de la constelación de Leo, destacan por su impresionante velocidad, desplazándose a 71 kilómetros por segundo, dejando un rastro de hasta 15 meteoros por hora.

¿Cuándo será su punto máximo?

De acuerdo con el portal astronómico Star Walk, el punto máximo será el próximo 17 de noviembre, alrededor de las 18:00 horas GMT (12:00 pm hora centro de México), sin embargo, aún será visible con gran intensidad las noches del 16 y 18 de noviembre.

¿Qué es la lluvia de meteoros?

Se trata de un fenómeno resultante de la entrada de una roca espacial a la atmósfera terrestre. Al entrar provoca fricción con el aire, lo que sobrecalienta la roca, observándose como una estrella fugaz, menciona la NASA.

Este rastro de la estrella que ilumina todo el cielo nocturno no es la roca en sí, sino el aire caliente que brilla a su paso por la atmósfera, por lo tanto, si muchos meteoros entran a la tierra al mismo tiempo se produce una lluvia de meteoritos.

¿Cómo contemplar la Lluvia de meteoros Leónidas?

Es recomendable que estés al tanto del pronóstico del clima para que puedas prevenir cualquier cambio meteorológico. Evita lugares con contaminación lumínica. Lleva ropa adecuada, manta, bebidas calientes y sillas reclinables para que puedas disfrutar cómodamente de este espectáculo.

Por otro lado, para mantenerte más informado y monitorear este evento, descarga alguna aplicación astronómica en tu celular. Finalmente, si quieres capturar la lluvia de meteoritos puedes llevar algún equipo fotográfico.

SLP

El Universal

El próximo 17 de noviembre será el punto máximo de la lluvia de meteoros Leónidas, un espectáculo astronómico imperdible.

