Primer Congreso BNI Reconnect reunió a la comunidad empresarial en San Luis Potosí

Primer Congreso BNI Reconnect reunió a la comunidad empresarial en San Luis Potosí

INAH descubre cráneo humano y cerámica en proyecto de Calzada Flotante

Un cráneo humano y fragmentos de cerámica son parte de los vestigios encontrados en la Calzada Flotante por el INAH.

Noviembre 12, 2025 02:09 p.m.
INAH descubre cráneo humano y cerámica en proyecto de Calzada Flotante

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Tras confirmar el hallazgo de vestigios arqueológicos en uno de los frentes de obra de la Calzada Flotante, sobre la Calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aseguró que la medida de suspender los trabajos en un tramo no implica la cancelación del proyecto, sino proteger los hallazgos.

"Tiene como propósito garantizar la adecuada protección, recuperación y documentación de los materiales arqueológicos encontrados. Una vez concluidas las labores técnicas, la obra podrá continuar en coordinación con las instancias responsables", expuso.

El INAH confirmó el hallazgo de vestigios arqueológicos en uno de los frentes de obra de la Calzada Flotante, sobre la Calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, y estos fueron, hasta el momento, un cráneo humano y fragmentos de cerámica los cuales fueron recolectados para su análisis y registro.

Aprobada reforma que prohíbe emisión de tarjetas de crédito sin consentimiento
Afores garantizan un retiro digno a trabajadores mexicanos
INAH descubre cráneo humano y cerámica en proyecto de Calzada Flotante
México recibe premio de la OCDE por su certidumbre fiscal
