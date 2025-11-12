INAH descubre cráneo humano y cerámica en proyecto de Calzada Flotante
Un cráneo humano y fragmentos de cerámica son parte de los vestigios encontrados en la Calzada Flotante por el INAH.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Tras confirmar el hallazgo de vestigios arqueológicos en uno de los frentes de obra de la Calzada Flotante, sobre la Calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aseguró que la medida de suspender los trabajos en un tramo no implica la cancelación del proyecto, sino proteger los hallazgos.
"Tiene como propósito garantizar la adecuada protección, recuperación y documentación de los materiales arqueológicos encontrados. Una vez concluidas las labores técnicas, la obra podrá continuar en coordinación con las instancias responsables", expuso.
El INAH confirmó el hallazgo de vestigios arqueológicos en uno de los frentes de obra de la Calzada Flotante, sobre la Calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, y estos fueron, hasta el momento, un cráneo humano y fragmentos de cerámica los cuales fueron recolectados para su análisis y registro.
no te pierdas estas noticias
Aprobada reforma que prohíbe emisión de tarjetas de crédito sin consentimiento
El Universal
La Cámara de Diputados aprueba reforma para proteger a usuarios de tarjetas de crédito no deseadas
Afores garantizan un retiro digno a trabajadores mexicanos
El Universal
La subsecretaria de Hacienda destaca el papel clave de las Afores en el retiro digno de los trabajadores
INAH descubre cráneo humano y cerámica en proyecto de Calzada Flotante
El Universal
Un cráneo humano y fragmentos de cerámica son parte de los vestigios encontrados en la Calzada Flotante por el INAH.