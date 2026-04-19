¿Qué es el herpes zóster; virus de la varicela que puede reactivarse?

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- La

representa una de las

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más frecuentes durante la. No obstante, el hecho de superar la enfermedad no implica la erradicación del agente causal.De acuerdo con investigaciones de la(UNAM), el virus de la-zóster posee la capacidad de entrar en undentro de los ganglios nerviosos, estructuras neuronales que actúan como estaciones de relevo sensorial a lo largo de la médula espinal y la base del cerebro.Debido a que lasson células dey mínima renovación, el virus encuentra en ellas un refugio ideal., secretario académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la UNAM, refiere que mientras el sistema inmunológico se mantiene íntegro, este ejerce una vigilancia constante que impide la replicación viral durante décadas.Sin embargo, factores como el, el(cáncer o VIH) pueden romper este equilibrio.Lay el trayecto de los. Cuando las defensas del organismo disminuyen, el virus se reactiva en uny se desplaza a lo largo delhacia la superficie cutánea.Este proceso provoca unaque altera la transmisión de señales al cerebro. Según datos de la UNAM, en México ocurren aproximadamentenuevos cada año, afectando principalmente a adultos mayores de 50 años.Laes característica: el dolor y las lesiones no aparecen de forma aleatoria, sino que siguendenominadosAl respecto, el doctor Mora Guevara precisa que "el zóster empieza normalmente con un, picazón u hormigueo en un área limitada del cuerpo", respetando casi siempre ladel organismo. Esta distribución unilateral permite a los especialistas diferenciarlo de otras afecciones dermatológicas mediante unbasado en la apariencia de las vesículas.y la importancia de laUna de las formas más críticas de esta enfermedad ocurre cuando el virus afecta el. De acuerdo con protocolos de salud especializados, como los referidos por los(CDC), si la erupción aparece en el ojo o la punta de la nariz, el riesgo de(inflamación de la córnea),o glaucoma aumenta drásticamente, pudiendo derivar en unairreversible.Para mitigar estos riesgos, eldebe iniciarse idealmente dentro de lastras la aparición de las lesiones. No obstante, la estrategia más robusta es laEl especialista de la UNAM enfatiza que laes la medida más eficaz. Actualmente, la) ofrece una eficacia superior al 90% para prevenir tanto el brote inicial como la neuralgia posherpética, una complicación de dolor crónico que puede persistir meses o años tras la desaparición de las costras.