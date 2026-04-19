¿Cómo convertir tu jardín en un hábitat seguro para colibríes?

CIUDAD DE MÉXICO

, abril 19 (EL UNIVERSAL).- Todos amamos ver a esas pequeñas aves que usualmente parecen estar suspendidas en el aire de manera mágica, sin embargo, losson más que un

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Estasdel continente americano sonpara los ecosistemas yy pequeños insectos.No obstante, suy supervivencia se enfrentan a complicaciones eny metrópolis, donde la falta de espacios naturales para que se desenvuelvan los obliga a dar cara a amenazas, principalmente derivadas de la actividad humana y de la¿Cómo hacer de tu jardín unparaCrear un espacio seguro para losno es realmente complicado y puede mejorar significativamente lade estas aves en las. Aquí te contamos qué puedes hacer para ayudar a estos pequeños seres a encontrar comida fácilmente o tener un lugar donde descansar.Siembraricas enAsegúrate de que tu jardín tenga unanativas para que lospuedan elegir de dónde comer. De acuerdo con la, estas aves prefiereny poco profundas conconcentrado, como:· Mirto· Aretillo· Muicle· Camarón· Toronjil silvestre· LavandaTambién se aconseja poner, hierbas o enredaderas, para darles espacios donde pueden reposar e incluso, construir sus nidos.Ofrece bebederos connaturalUtiliza preferentemente, pues los de plástico suelen liberarcuando luego de estar expuestos por un tiempo prolongado al sol.También prepara eltú mismo. Elpreparado resulta más costoso y es nocivo para las aves, pues contiene altas cantidades de colorante rojo.Para hacer la mezcla únicamente necesitas revolver 1 parte decon 4 partes de. Hiérvelo y una vez que se enfríe, viértelo en tu bebedero. Lo que sobre lo puedes guardar en tu refrigerador y utilizarlo cuando debas rellenar de nuevo.Mantén tuEl 80% de la dieta de los, quienes comen diariamente el doble de su peso corporal, proviene de los insectos.Unpara ellos incluye una variedad de bichos pequeños, como mosquitos, jejenes, moscas de fruta, pulgones, pequeños escarabajos, avispas, entre otros.Recuerda que un jardín que tiene insectos es sinónimo de uny lleno de vida, y que estos pequeños seres también juegan un papel fundamental en el, pues polinizan, reciclan materia orgánica para la fertilidad del suelo, controlan plagas agrícolas de forma natural y constituyen la base de lapara muchas otras especies de animales.Mantén a losdentro de casaEste es uno de los temas más importantes, ya que los gatos sony una. Sin importar si tu gato está alimentado siempre, parte de su entretenimiento es cazar. Dejarlo deambular por el jardín sin supervisión puede resultar en la caza deque lo visiten u otras aves, insectos o lagartijas.Cuidado con las ventanasSi tienes ventanas cerca del jardín que sean totalmente de vidrio, utilizapara poner pequeños puntos a través de toda la superficie. Esto ayuda a que losdistingan el material y evita las colisiones contra ventanas, las cuales son fatales y ocasionan la muerte de millones de aves al año.