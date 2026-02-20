¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica?

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- El

de

conocido por interpretar a Mark Sloan en "Grey's Anatomy", y a Cal Jacobs en "Euphoria", ha dejado una ola de tristeza y nostalgia entre los seguidores de la industria del entretenimiento .De acuerdo con declaraciones de la familia hechas a la revista People, el actor, dela tarde de este jueves y pasó sus últimos días "rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia".Suse dio tras una "contra la(ELA)", enfermedad neurodegenerativa progresiva con la que fue. Desde su diagnóstico, Dane fue conocido por hablar abiertamente del padecimiento. "A lo largo de su trayectoria con la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a marcar la diferencia para quienes enfrentan la misma lucha", añadió su familia.De acuerdo con—una organización sin fines de lucro, líder mundial en atención médica, investigación y educación—, la esclerosis lateral es unaque afecta las neuronas del cerebro y la, haciendo que quienes la padecen pierdan el control muscular.Es una enfermedad progresiva, esto quiere decir que los síntomas empeoran con el tiempo, y no tiene cura.En alrededor de 10% de los casos, la ELA se puede asociar a; sin embargo, en el resto se suelen desconocer las causas del padecimiento.El riesgo de tener la enfermedad aumenta después de los 75 años y suele ser más común entre los. Asimismo, antes de los 65 años, la ELA es un poco más común en hombres que en mujeres.Los síntomas de este padecimiento pueden varias dependiendo de la persona, pero a menudo se manifiesta conen algún brazo o pierna, así comoy tragar. Otros síntomas pueden incluir:o hacer las actividades diarias habituales.Debilidad en las piernas, los pies o los tobillos.Debilidad o torpeza en las manos.Debilidad asociada aen brazos, hombros y lengua.Llanto, risa o bostezos intempestivos.Cambios en el pensamiento oDe acuerdo con la misma fuente, la enfermedad por ELA afecta las células nerviosas que controlan losde los músculos —como para—.Estas células nerviosas se llamany se dividen en dos grupos:superiores: que se extienden desde el cerebro hasta lay los músculos de todo el cuerpo.inferiores: este grupo se extiende desde lahasta los músculos de todo el cuerpo.La ELA hace que estos dos grupos dese deterioren progresivamente y luego mueran. Cuando lasse dañan,mensajes a los músculos, por lo que estos no pueden funcionar y la persona pierde su capacidad de movimiento.