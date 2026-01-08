¿Qué hacer ante un piquete de araña violinista?

CIUDAD DE MÉXICO, enero 8 (EL UNIVERSAL).- La araña violinista está presente en casi todo el territorio mexicano y a pesar de su pequeño tamaño, su veneno puede provocar daños en el tejido de la piel e incluso causar la muerte si no se trata a tiempo.

Conocida científicamente como Loxosceles, la araña violinista o araña de rincón es una especie de arácnido nocturno peligroso. Su nombre proviene del patrón en forma de violín que tiene en la parte posterior de su cuerpo.

¿Cómo identificar esta especie?

La bióloga Claudia Isabel Navarro Rodríguez, del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) elaboró una guía general en la que detalló algunas de las características principales de este animal para poder identificarlo, así como algunas recomendaciones en caso de detectar un piquete.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre las señales destacan su tamaño diminuto y su forma peculiar; esta araña mide entre 1 y 3 centímetros, presenta seis ojos en forma de medialuna, es de color pardo rojizo y tiene patas muy delgadas. A pesar de su físico, esta especie suele evitar el contacto con los humanos y huir de ellos, limitando su actividad a la oscuridad de la noche.

Por otra parte, sus telarañas tienen rasgos muy particulares e inusuales, pues no son circulares y prolijas, sino que son algodonosas e irregulares, con textura suave y aspecto desaliñado. Los estados que mayor número de registros de arañas violinistas han presentado son Baja California Sur, Guerrero y Jalisco.

¿Qué hacer en caso de una picadura?

La mayoría de las veces, la mordedura de esta araña es casi imperceptible, no obstante, se pueden identificar algunos síntomas luego de una picadura:

* Dolor en la zona de la mordedura

* Enrojecimiento

* Hinchazón

* Fiebre

* Náuseas

* Dolor abdominal

* Vómitos

Si se detecta alguna de estas señales, es importante acudir con un médico. Estas son algunas recomendaciones en caso de mordedura:

* Mantén la calma y trata de tomar una fotografía o capturar en un frasco al ejemplar.

* Limpia la herida con agua y jabón. Evita aplicar hielo, compresas de calor, alcohol o ungüento.

* Evita succionar el veneno de la herida.

En el portal Redtox, ubica el hospital más cercano que cuente con el antídoto. También puede encontrarse de forma comercial y cualquier persona relacionada al sector salud puede colocarlo.

¿Cómo evitar la presencia de esta araña?

Aunque esta araña suele presentarse con mayor frecuencia durante la temporada de lluvias, pueden surgir durante todo el año. Por ello, es importante revisar grietas o paredes con aperturas donde puedan esconderse, limpiar de manera constante las habitaciones del hogar, especialmente muebles, cuadros y sótanos. También es recomendable no acumular cajas u objetos que no se necesiten.