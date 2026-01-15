¿Qué implica la desvinculación de mi servicio en Telcel?

CIUDAD DE MÉXICO, enero 15 (EL UNIVERSAL).- A partir del pasado 9 de enero entró en vigor el Registro obligatorio de celulares 2026, una medida que busca mayor transparencia en el uso de servicios de telecomunicaciones, además de actualizar la información de los usuarios de telefonía móvil y reforzar los controles de seguridad para frenar delitos.

Este trámite exige asociar cada número telefónico con la Clave Única de Registro (CURP) y a una identificación vigente del usuario responsable de la línea.

En ese sentido, Telcel, uno de los mayores operadores en México, habilitó plataformas para realizar dicho registro, sin embargo continúan surgiendo dudas entre sus usuarios sobre este trámite, entre las que destacan la desvinculación de una línea no reconocida o que pasa si alguien que ya está registrado requiere desvincular una antigua línea.

A partir del 7 de febrero, Telcel habilitará un portal de consulta donde cada usuario podrá verificar las líneas que se encuentran registradas a su nombre y, en caso de no reconocer algún número, deberá acudir a cualquier Centro de Atención a Clientes para realizar la aclaración correspondiente; en caso de que proceda, se podrá iniciar un proceso de desvinculación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para desvincular una línea telefónica de tus datos de usuario, deberás realizar un procedimiento similar al registro, pues de igual forma se requiere una identificación oficial y la CURP.

La respuesta es no, ya que de acuerdo con el sitio oficial de Telcel, la desvinculación solo tiene el efecto de disociar la identificación oficial con fotografía y CURP de la línea; por lo que el contrato de prestación de servicios continuará vigente hasta que ocurra alguna causa de terminación.

En este sentido, el servicio será suspendido hasta que la línea sea nuevamente registrada y por el contrario, cuando se requiera la terminación del contrato de prestación de servicios, este sí tiene como efecto inmediato la desvinculación.