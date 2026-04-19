¿Qué significado tiene el color de tu gato?

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- Desde tiempos remotos, los

han despertado

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en una infinidad de culturas. Su andar sigiloso, su mirada penetrante y su independencia han alimentado una serie deque van más allá de lo observable.Entre estos elementos, elha adquirido un, convirtiéndose en un factor al que se le atribuyen significados que oscilan desde la fortuna hasta la supuesta desdicha.Aunque en la actualidad muchas de estas ideas han perdido fuerza, principalmente gracias al, algunas siguen presentes en lay en la. Por ello, aquí te damos un recorrido alde lossegún¿Qué significa el color del pelo de tu gato?El pelaje de losdice mucho más que cómo será su personalidad. Muchas leyendas y creencias culturales han hablado del significado que tiene que un felino atigrado, blanco, naranja, negro o gris llegue a tu vida:negrosAunque históricamente se les ha asociado con una, que tiene que ver con lo oscuro, lo tenebroso y la brujería, sues todo lo contrario.Están profundamente ligados a la, el misterio, la magia y la protección. En la cultura escocesa y la japonesa los consideran guardianes de un hogar y se dice que atraen la fortuna y la. Asimismo, en el antiguo Egipto eran considerados sagrados, pues se les asociaba a la diosa Bastet de la protección y la fertilidad.blancosLosblancos se asocian con la pureza, la paz, la sanación y la. Se les considera protectores del hogar, ya que alejan energías negativas y atraen el equilibrio energético.Su presencia también representa lay se dice que tienen una conexión con lo espiritual y lo angélico, la curación, la renovación y que también actúan comonaranjasEste tipo de gato está asociado a la vitalidad, la alegría, la creatividad y la prosperidad en la vida. Se les considera imanes dey abundancia; y se dice que a menudo llegan a los hogares para traery calidez. También se cree que su presencia alivia la tristeza y, ya que tienen unay juguetona.atigrados o tabbyLosatigrados, también llamados tabby, simbolizan la conexión con la energía terrenal, la protección de las energías y vibras del hogar y la. Se les considera guardianes que absorben energías negativas, y a menudo se dice que reflejan la agilidad, la curiosidad y el equilibrio. También se dice que la raya de diferente color en forma de "M" de su frente representa leyendas de bendición y consuelo espiritual.grisesLos michis grises son considerados guardianes espirituales que aportan equilibrio,, sabiduría, paz yemocional a un hogar. Su color se asocia con la, lay la capacidad de calmar entornos tensos, pero también se dice que actúan comodifíciles y que pueden atraer lacalico o careyEste color de michi, que por genética son usualmente gatitas, son consideradas símbolos espirituales de, protección yen diversas culturas. Se cree que sus tonalidades atraen la prosperidad, lay el equilibrio al hogar, actuando como amuletos que ahuyentan lasesmoquin o tuxedoEstos gatitos que parece que siempre traen un trajecito muy elegante simbolizan espiritualmente el equilibrio, la dualidad (yin-yang), lay la necesidad de alegría en la vida. Su personalidad representa la travesura y son un recordatorio de que no hay que tomarse la vida demasiado tan serio, promoviendo el equilibrio entre las obligaciones y lavaquitaSegúnceltas, losvaquita, es decir, blancos con manchas negras en el cuerpo, son significado de protección,. Se dice que espiritualmente actúan comoque ahuyentan las. También se les consideraque traen equilibrio, amor incondicional ya aquellas personas que los acogen.cafésLasdicen que losde color café significan el arraigo, la protección de lo terrenal, lay la prosperidad. Se les considera guardianes del hogar que traen, yy la Tierra, y se dice que le ayudan a sus dueños a mantenerse enfocados en el presente, aquí y ahora.siamesesElde lossiameses los posiciona como, símbolos de la, la fortuna y la realeza. En la antigüedad, se creía que albergaban las almas de laal morir, actuando comoentre lo terrenal y lo divino.