Recuperación de la población de pandas gigantes

CIUDAD DE MÉXICO, enero 30 (EL UNIVERSAL).- Los osos pandas, también conocidos como pandas gigantes, han dejado la lista de especies en peligro de extinción, tras más de cuatro décadas de que se declarara un animal en riesgo.

Así lo confirmó la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés), cambiando la clasificación de estos osos a la categoría de "vulnerables".

Esto no significa que la especie endémica de China está fuera de riesgo por completo, únicamente quiere decir que mejoró su estatus, y que, gracias a las acciones tomadas, hay posibilidades de seguir aumentando la población del animal en los próximos años.

¿Cómo se logró el incremento en la población de pandas?

La IUCN informó que la población de pandas gigantes aumentó el 17% de 2004 a 2014, y actualmente existen más de 1,800 pandas silvestres y más de 600 en cautiverio en todo China.

De acuerdo con información del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés), la población silvestre de pandas ha logrado su recuperación gracias a los esfuerzos del gobierno de China.

La implementación de políticas públicas, como la creación de reservas naturales, la restricción de actividades humanas que ponen en riesgo la integridad de la especie y la creación de corredores biológicos para conectar poblaciones que estaban aisladas, han resultado en la reproducción y fortalecimiento de la supervivencia de la especie.

La ciencia también ha jugado un papel importante en la restauración de la población de pandas, ya que una de las acciones más drásticas fue la creación de bancos de germoplasma, con el objetivo de resguardar el ADN de la especie y mejorar la genética. Las técnicas de reproducción asistida, como la partogénesis (bebés de un solo progenitor), también han sido desarrollos importantes para la conservación de los pandas.

Marco Lambertini, director general del WWF afirmó que "la recuperación del panda demuestra que cuando la ciencia, la voluntad política y el compromiso de las comunidades locales se unen, podemos salvar la vida silvestre y también mejorar la biodiversidad".

Lambertini agregó que "durante más de cincuenta años, el panda gigante ha sido el icono de conservación más querido del mundo, así como el símbolo de WWF. Saber que el panda está ahora un paso más lejos de la extinción es un momento emocionante para todos los que se comprometen con la conservación de la fauna silvestre del mundo y sus hábitats".