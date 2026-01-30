logo pulso
Expareja de "La Tuta" busca registrar nombre del narcotraficante

Solicitud de registro de marca comercial para Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, presentada por Lourdes Medina Hernández.

Por El Universal

Enero 30, 2026 02:07 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, enero 30 (EL UNIVERSAL).- Pese a que se encuentra detenido en EU, se busca registrar como marca comercial el nombre de Servando Gómez Martínez, alias "La Tuta", exlíder del grupo criminal Los Caballeros Templarios, para comercializarla en figuras de acción, muñecos, peluches, películas, videojuegos, poemas, caricaturas y hasta en artículos navideños.

Los expedientes de las solicitudes 3486853, 3486854, 3486855 y 3486856, presentados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y consultados por EL UNIVERSAL, indican que Lourdes Medina Hernández, expareja sentimental del narcotraficante, busca registrar la marca "Servando Gómez Martínez, "El Profe", "La Tuta".

Los expedientes indican que Lourdes Medina Hernández desea usar el nombre y alias del exlíder de Los Caballeros Templarios para usarla en películas, series, documentales, novelas, novelas graficas, libros, pinturas, poemas, así como en fotografías.

También busca usar el nombre y alias del exlíder de Los Caballeros Templarios para comercializar playeras, camisas, gabanes, camisetas, zapatos, tenis, sandalias, guaraches, botas, bermudas, pantalones, sombreros, tejanas, y gorra.

Pero no es todo. Se detalla que también se busca usar esa marca para juegos, figuras de acción, muñecos, peluches, videojuegos, figuras, esferas, adornos y artículos de Navidad.

Los expedientes señalan que las solicitudes fueron presentadas el 20 de octubre pasado por Lourdes Medina Hernández, dos meses después de que "La Tuta" fue extraditado de México a una prisión en Nueva York, Estados Unidos.

La pareja del exlíder de Los Caballeros Templarios pagó por el estudio de las cuatro solicitudes un total 11 mil 255.08 pesos.

En julio de 2009, Lourdes Medina Hernández, entonces de 24 años, fue detenida por elementos de la extinta Policía Federal, a quien ubicaron como supuesta pareja sentimental de "La Tuta" desde hacía tres años y quien presuntamente formaba parte del equipo de informantes del capo.

