Reportan fallas en Spotify, Pinterest y Tinder en iPhone

Desde esta mañana de viernes, usuarios de todo el mundo, incluyendo México, han reportado que no les es posible utilizar normalmente una serie de aplicaciones y servicios populares, como Spotify, Pinterest y Tinder en sus dispositivos iPhone y, al parecer, Facebook tiene la culpa.

No es la primera vez que los equipos con sistema operativo iOS presentan problemas para acceder a algunas plataformas y, una vez más, a través de redes sociales los usuarios de iPhone y iPad están denunciando que sus apps no funcionan bien.

El error se reproduce tanto en la versión disponible oficialmente (iOS 13.5.1) como en la versión beta de iOS 14 que comenzó a liberarse hace unas horas.

De acuerdo con información del sitio DownDetector.com, en el caso de México, desde las 5 de la mañana de este viernes usuarios señalaron, con respecto a Spotify, que no podían iniciar sesión, que una vez en su cuenta la aplicación no reproducía música o se cerraba inesperadamente.

Aunque la causa exacta de las interrupciones aún no se ha confirmado, los primeros informes sugieren que el problema es causado por el kit de desarrollo de software de Facebook, o SDK, que muchas aplicaciones usan para administrar los inicios de sesión de los usuarios. Es decir, cuando se elige la cuenta de Facebook para iniciar sesión de una manera más simple en otras plataformas.

El problema es que, en esta ocasión, parece que, aunque los usuarios de iOS no tengan habilitada la opción de inicio de sesión desde Facebook, de cualquier manera están presentando problemas. Hasta ahora no hay informes de que las mismas aplicaciones se bloqueen en Android.

Esta mañana Facebook reconoció en su plataforma de desarrolladores que su software estaba causando problemas. "Somos conscientes e investigamos un aumento de errores en el SDK de iOS que está causando el bloqueo de algunas aplicaciones", dijo la firma luego de que numerosos desarrolladores informaron problemas con sus aplicaciones y también culparon a Facebook.

Los desarrolladores fueron enérgicos al denunciar el problema de esta mañana pues no es la primera vez que el SDK del gigante de las redes sociales ha eliminado una gran cantidad de aplicaciones como esta.

Un error casi idéntico ocurrió el pasado 6 de mayo y afectó a docenas de servicios durante una buena parte del día.

Y es que Facebook, según han señalado algunos desarrolladores, los alienta a integrar sus servicios de inicio de sesión en sus apps como una manera de facilitar a los usuarios los inicios de sesión y para que las compañías puedan acceder a información valiosa sobre cómo se está utilizando su servicios.

A pesar de las ventajas de que ello podría significar, la integración significa que cuando hay un problema con los servicios de Facebook, se afecta a una gran cantidad de otras aplicaciones, tal como ha sucedido hoy.

Para explicarlo un poco mejor, cada vez que un usuario abre una aplicación usando el SDK, realiza una llamada a los servidores de Facebook para autenticar cualquier inicio de sesión, por ello es que si este sistema falla no es posible reconocer la cuenta y las plataformas presentan fallas o se bloquean automáticamente.

Por lo anterior es que, cuando este tipo de fallas se presenta, una opción es tratar de iniciar sesión sin estar conectado internet, lo que permiten algunas apps, si bien no se tendrá acceso a todas las funciones, en el caso de Spotify por ejemplo, sí se pueden reproducir las canciones descargadas.

La buena noticia es que al parecer Facebook se puso a trabajar al respecto y todos los servicios están volviendo a funcionar con normalidad.