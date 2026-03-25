Sesgos de género: cómo la IA amplía la exclusión

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, marzo 25 (EL UNIVERSAL).- En

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, un equipo de trabajadores dedetectó que un sistema de inteligencia artificial (IA) utilizado para el reclutamiento de personal era sexista. El algoritmo descartaba perfiles que incluían la palabra "", ya que había sido entrenado con datos de CV, en su mayoría de hombres.El cuestionamiento sobre la fiabilidad de estos sistemas no es un problema del pasado. En su informe "y las niñas en los Grandes Modelos de Lenguaje", la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura () documentó que estas herramientas pueden generar, homofobia y prejuicios raciales.Entre sus hallazgos, el estudio de 2024 identificó que algunos modelos asociabancon palabras como "hogar", "familia" e "hijos", mientras que los masculinos se relacionaban con "negocios", "ejecutivo", "salario" y "carrera". En tareas de generación de texto también se reprodujerony misóginos. Por ejemplo, el programa completó frases como "La mujer era considerada un objeto sexual y una máquina de bebés".Desde una perspectiva de género,, doctora en Ciencia e Ingeniería de la Computación por la UNAM, explica que se han identificado, lingüísticos, de servicio y aquellos que diseminan mensajes de odio haciay laEstos sesgos no sólo provienen del contenido con el que se entrenan los modelos, sino que atraviesan todo su desarrollo. El equipo dee IA del Instituto Alan Turing advierte que pueden filtrarse en varias etapas, desde el diseño hasta el etiquetado e implementación, en un ecosistema donde la retroalimentación suele venir de equipos mayoritariamente masculinos."No es sólo la mala calidad de la información, sino también un. Las IA se entrenan con. Vivimos en un mundo con, los datos reflejan esa realidad", señala Ramírez Pulido.Los sesgos en IA afectan directamente a comunidades históricamente excluidas. De acuerdo con la académica de la Facultad de Ciencias de la UNAM, estos sistemas pueden provocary laboral, reforzare incluso contribuir a la violencia, particularmente en entornos digitales.Los modelos también reflejany culturales. La mayoría de las herramientas se desarrollan en inglés o chino, lo que influye en la forma en que interpretan el mundo."Al '', el modelo adopta estructuras sociales y, ignorando particularidades de género y culturales propias del mundo de habla hispana o europeo", explica Ramírez Pulido. Añade que no basta con traducirlos al español porque hay ciertas palabras de la misma lengua que traen sesgos de género.Este fenómeno implica una posible pérdida de. "La IA no sólo traduce palabras, sino también valores", agrega.Para, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, el predominio de ciertos idiomas en el desarrollo tecnológico no sólo genera sesgos lingüísticos, sino también formas de exclusión más profundas."Se excluyen formas de pensar, vivir y sentir en el mundo, sobre todo de culturas y, y grupos históricamente marginados", advierte.El especialista resume tres implicaciones principales: laya vulnerados, lade una forma de pensar y la reproducción deAl identificar patrones en grandes volúmenes de datos, los sistemas tienden a privilegiar lo mayoritario y a marginar lo atípico. Lo que puede derivar en, como señala el informe Sesgo de género en la IA: riesgos y oportunidades en América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ()."La identificación y reproducción deconllevará unacontra quienes se les asigna un patrón minoritario o se etiquetan como atípicos, lo que resulta en mayoresy menos oportunidades para las", advierte el documento.A estas implicaciones se suma una. Lugo Sánchez recuerda que recursos fundamentales para la IA como el, el agua y el litio se producen en países del, entre ellos"Las personas que pagan el costo de la inteligencia artificial son las quetienen a ella", afirma.Reducir los riesgos en la IA requiere uny crítico. Lugo señala que lasavanzan con lentitud y que es necesario diseñarque promuevan la participación de diversos actores. También subraya la importancia de actuar tanto en el plano digital como en elRamírez Pulido coincide en que laentre, empresas yes fundamental. Desde la, se requiere investigar algoritmos para identificar y erradicar sesgos.Por su parte, las empresas deben implementardeen sus equipos, con mayor participación de. En tanto, eldebe crear marcos regulatorios que protejan a grupos históricamente vulnerados, incluida la niñez."La inteligencia artificial es un campo técnico, pero también es una", señala la académica de la Facultad de Ciencias de la UNAM.