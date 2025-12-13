logo pulso
Solsticio de Invierno 2025: El Día Más Corto del Año se Acerca

Descubre el fenómeno astronómico del solsticio de invierno 2025 y su impacto en la duración de la luz solar.

Por El Universal

Diciembre 13, 2025 08:09 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 13 (EL UNIVERSAL).- A pocos días de que oficialmente entre una nueva estación, descubre por qué este fenómeno se volvió tendencia, ya que el solsticio de invierno también es conocido por ser el día más corto del año y a continuación te contamos por qué se produce.

La palabra "solsticio" proviene de las palabras latinas "sol", que significa Sol, y "stit", que significa permanecer inmóvil, por lo que literalmente significa "el Sol permanece inmóvil". Alrededor de los solsticios, el camino aparente del Sol a través del cielo parece "congelarse".

¿Cuándo es y por qué es el día más corto del año?

Tal como se señala en el punto anterior, el solsticio de invierno es un fenómeno astronómico que marca el inicio de esta estación en el Hemisferio Norte y el inicio del verano en el Hemisferio Sur. De acuerdo con el sitio experto Star Walk, ocurre cuando la Tierra pasa por el punto de su órbita desde el cual el Sol presenta su máxima declinación sur.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El día en que oficialmente llegará en invierno será el próximo 21 de diciembre a las 15:03 GMT, que en el tiempo del centro de México ocurrirá a la 9:03 horas. Durante esta fecha, el Sol alcanza una menor elevación sobre el horizonte y la luz solar tendrá un arco más corto.

Cabe destacar que el invierno durará aproximadamente 88 días con 23 horas y terminará el 20 de marzo de 2026 con el comienzo de la primavera.

