CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Ciencia y Tecnología

TikTok crea empresa gemela para evitar veto en Estados Unidos

ByteDance se adapta a las exigencias legales vendiendo parte de sus operaciones en TikTok USDS.

Por El Universal

Enero 23, 2026 02:43 p.m.
A
TikTok crea empresa gemela para evitar veto en Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO, enero 23 (EL UNIVERSAL).- TikTok logró una jugada maestra para esquivar la amenaza de ser prohibida en Estados Unidos: en lugar de cerrar, la plataforma creó una nueva empresa mayoritariamente controlada por capital estadounidense, según informó AFP.

La compañía anunció que TikTok USDS Joint Venture LLC —el nombre de esta "empresa gemela"— operará la red social en Estados Unidos con medidas estrictas de protección de datos, seguridad del algoritmo y moderación de contenido, lo que permitiría cumplir con las exigencias legales del país y mantener activa la app para más de 200 millones de usuarios y 7.5 millones de empresas.

Este movimiento se da justo cuando una ley aprobada en 2024 obligaba a ByteDance, la matriz con sede en China, a vender o reestructurar sus operaciones en Estados Unidos bajo riesgo de una prohibición total.

La nueva entidad conserva menos del 20 % de participación para ByteDance, quedando el resto en manos de firmas como Oracle, Silver Lake y el fondo MGX, entre otros.

La firma de esta joint venture fue celebrada por políticos como Donald Trump, y representa una salida estratégica a años de presión política y legal que estuvo cerca de sacar a TikTok del mercado estadounidense.

TikTok busca atender preocupaciones de seguridad nacional

La decisión de TikTok responde a años de presiones del gobierno estadounidense, que ha señalado riesgos en el manejo de datos personales de usuarios y en la posible influencia del gobierno chino a través de ByteDance, su empresa matriz.

Con esta reestructura, la plataforma busca cumplir con la legislación aprobada en 2024 que exige cambios en su modelo operativo para seguir funcionando en el país.

La nueva empresa que administrará TikTok en Estados Unidos contará con controles reforzados sobre el almacenamiento de datos, el funcionamiento del algoritmo y los procesos de moderación de contenido. Estas medidas pretenden garantizar que la información de los usuarios estadounidenses permanezca bajo supervisión local y fuera del alcance de actores extranjeros.

Especialistas señalan que este movimiento podría sentar un precedente para otras plataformas tecnológicas de origen extranjero que operan en mercados estratégicos como Estados Unidos.

