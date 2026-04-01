UNAM participa en hallazgo de sistema planetario inusual en Baja California

CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL).- El

de la

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participó en el hallazgo de unalrededor de la estrella LHS 1903, cuyo orden desafía las teorías sobre cómo se forman los planetas.El descubrimiento fue posible gracias a observaciones realizadas con el, instalado en elde, en Baja California, y operado por laen colaboración internacional.La investigadoraexplicó que este sistema rompe con el patrón conocido: en lugar de tenercerca de la estrella y gaseosos más alejados, presenta unaLas primeras señales del sistema se detectaron encon el satélite Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), que identificó tres posibles exoplanetas mediante el. Observaciones posteriores desde tierra, incluido SAINT-EX, confirmaron uno más, mientras que el satélite CHEOPS de la Agencia Espacial Europea aportó evidencia de un cuarto planeta.El sistema, ubicado a unos—más de 100 años luz—, está compuesto por los planetas. Su rareza radica en que el planeta más externo parece ser rocoso, cuando en la mayoría de los sistemas, incluido el solar, los mundos lejanos son gaseosos.En el, por ejemplo, los planetas cercanos —Mercurio, Venus, Tierra y Marte— son rocosos, mientras que los exteriores —como Júpiter o Saturno— están compuestos principalmente de gas, un patrón observado de forma recurrente en el universo.En cambio, en LHS 1903, el orden cambia: el planeta más interno sería rocoso, seguido pormás pequeños—, y un cuarto planeta externo que también tendría composición rocosa.La explicación más probable, de acuerdo con el equipo internacional, es que los planetas no se formaron al mismo tiempo. Cuando el planeta más lejano surgió, el sistema ya habría perdido gran parte del gas necesario para formar gigantes gaseosos, lo que dio lugar a unen una región donde no debería existir.El hallazgo, publicado en la, abre nuevas preguntas sobre lade los, y aporta elementos para entender mejor cómo se originan los mundos más allá del nuestro.De acuerdo con, lo importante de encontrar máses que nos dan un contexto de todos los que conocemos, incluido el, lo cual permite comparar lo que se sabe de la, los planetas a su alrededor y evolución a través del tiempo.