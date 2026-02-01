UNAM y BUAP descubren nueva especie de serpiente subterránea

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 1 (EL UNIVERSAL).- Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) descubrieron una nueva especie de serpiente endémica en México, de nombre Yakacoatl tlalli, hito que confirma que "incluso en regiones relativamente bien estudiadas aún existen linajes desconocidos para la ciencia".

Este reptil, de acuerdo con los especialistas consultados por UNAM Global, no solo representa una especie nueva para la ciencia, sino también un género previamente desconocido, pues presenta una serie de adaptaciones asociadas a un estilo de vida previamente subterráneo, también conocido como "fosorial".

"Forma parte de la tribu Sonorini, un grupo de serpientes que pasan gran parte de su vida bajo tierra, lo que ha dado lugar a adaptaciones anatómicas muy particulares. En este caso, se observa una reducción de escamas en la cabeza, así como un rearreglo y fusión de los huesos del cráneo, modificaciones que le permiten excavar el suelo de manera más eficiente", explicó Antonio Yolocalli Cisneros Bernal, académico que formó parte de este hallazgo.

Asimismo, detalló que la especie presenta una nariz en forma de pala, considerada una adaptación clave para desplazarse en ambientes subterráneos.

La tribu Sonorini, agregó, está conformada por serpientes pequeñas, no venenosas y mayoritariamente enterradoras, cuya distribución se concentra en la mitad del norte de México y el sur de Estados Unidos.

Un rasgo distintivo de la serpiente Yakacoatl tlalli, sin embargo, es que conserva ojos relativamente grandes en comparación con otros miembros de su grupo.

Solo se encontraron tres ejemplares, dos de ellos muertos

Para los investigadores, el estudio de esta serpiente ha representado un reto considerable, ya que todavía hay lagunas de información considerables. Hasta este momento, solo se conocen tres ejemplares: dos fueron encontrados muertos y uno más fue observado vivo, fotografiado y liberado. Por ello, la consideran "rara y difícil de detectar".

Su distribución conocida se restringe a la cuenca del río Balsas, región de tierras bajas rodeadas por zonas montañosas. Según la UNAM, este aislamiento favorece la presencia de endemismos, es decir, especies que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo.

Sobre su alimentación, los expertos reconocieron que la información disponible es limitada, pero es posible que consuman insectos del suelo y lombrices, como ocurre en otras serpientes de hábitos similares. No obstante, aún no hay evidencia que confirme o desmienta esto.

Finalmente, y debido a su estilo de vida subterráneo y escasez de registros, actualmente no es posible evaluar el estado de conservación de Yakacoatl tlalli ni asignarle una categoría de riesgo.

Esto último, de acuerdo con el investigador Antonio Yolocalli, puede resultar especialmente preocupante, por amenazas que enfrentan reptiles como el cambio del uso del suelo y la agresión directa por parte de personas que matan serpientes por miedo o desinformación.

"Aunque suele pensarse que los reptiles toleran fácilmente el calor, muchas especies tienen límites térmicos muy estrictos, y temperaturas excesivas pueden resultar perjudiciales", advirtió.

En el descubrimiento de esta especie participaron investigadores de la UNAM, de nombres Óscar Flores Villela, Gustavo Campillo García y Ricardo Palacios Aguilar, de la Facultad de Ciencias, así como Antonio Yolocalli Cisneros Bernal, de la Unidad de Posgrado. De la BUAP, Carlos Hernández Jiménez y Óscar Olivares Loyola. Así como Eric N. Smith, de la Universidad de Texas en Arlington; y Cristian Hernández-Morales, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).