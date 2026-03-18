¿Usas wifi público, descargas gratis o repites contraseñas?

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).-

, descargar archivos o conectarse a redes públicas forma parte de la vida diaria, pero también puede abrir la puerta a

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, robo de identidad ysin que lo notes.En México,de personas utilizan internet —el 83.1% de la población de seis años y más—, de acuerdo con lasobrey Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2024 del. Este nivel de conectividad ha incrementado la cantidad de datos personales que circulan en la red y, con ello, los riesgos asociados.En este contexto, lacobra especial relevancia., coordinador de Seguridad de la Información de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de laexplicó que se trata del conjunto de buenas prácticas que permiten mantener la información segura y los dispositivos en funcionamiento, incluso sin ser especialistas en tecnología.Actualmente, señala, gran parte de la, académica y laboral se encuentra almacenada en computadoras y teléfonos móviles, lo que los convierte enpara, robo de identidad y ataques informáticos.El especialista de ladetalló que la protección digital se basa en tres pilares:. Es decir, que la información sólo sea accesible para personas autorizadas, que no pueda ser modificada sin permiso y que esté disponible cuando se necesite. Cuando alguno de estos elementos falla, advierte, aumenta la vulnerabilidad de los usuarios.Aumento dedigitalesLos riesgos no son menores. Según datos de lapara la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (), al cierre de 2023 las quejas porcibernéticos crecieron 20.1% respecto a 2022 y representan el 71% del total de, una proporción que ha ido en aumento en los últimos años.Entre las prácticas que incrementan estos riesgos se encuentran el uso deo repetidas, la descarga de, el intercambio de dispositivos o memorias USB sin precaución y el ingreso de datos personales en sitios poco confiables. Tlahuel Pérez advierte que, en el caso del software pirata, el peligro es mayor, ya que puede contener códigos maliciosos diseñados para espiar la actividad del usuario o sustraer información sin que éste lo perciba.Otro punto crítico es el uso de. El especialista de laseñaló que, al conectarse a estas redes, los datos pueden viajar sin protección y quedar expuestos a terceros. Por ello, recomendó evitar realizar operaciones sensibles, como transacciones bancarias o el envío de información personal, mientras se utiliza este tipo de conexión.Hábitos para reducir fraudePara reducir riesgos, el universitario sugiere adoptarde, como mantener actualizados los sistemas operativos y aplicaciones, instalar antivirus y firewalls, descargar programas únicamente de fuentes oficiales, utilizarde más de 12 caracteres y activar la. Aunque estas medidas no garantizan una seguridad absoluta, sí dificultan los accesos no autorizados.Finalmente, Tlahuel Pérez subrayó que lano es sólo una responsabilidad individual, ya que cada persona forma parte de una red más amplia, como familia, amistades o comunidades académicas. En ese sentido, una filtración puede afectar a terceros, por lo que recomienda segmentar la vida digital, realizary almacenar únicamente la información necesaria en los dispositivos.En un entorno cada vez más conectado, concluyó, lase ha convertido en una forma de autocuidado y