Vacuna contra VSR llegará "muy pronto" a México: Kershenobich

La vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio estará pronto en México tras ser avalada por Cofepris

Por El Universal

Diciembre 23, 2025 12:12 p.m.
A
Vacuna contra VSR llegará muy pronto a México: Kershenobich

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 23 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Salud, David Kershenobich, afirmó que "muy pronto" llegará a México la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio.

En la conferencia matutina de este martes, el funcionario federal detalló que el biológico ya fue avalado por la Cofepris.

"La vacuna sincicial respiratoria es muy importante tanto para mujeres embarazadas como también ante la posibilidad de brotes de enfermedad respiratoria precisamente en el invierno. Ya la Cofepris ha priorizado la vacuna sincicial respiratoria, estamos en el proceso de adquirirla ya", explicó.

El secretario de Salud puntualizó que tras su llegada se deberá precisar quienes son sujetos de la vacuna.

"Nada más habrá que precisar bajo qué situación se indica esa vacuna en particular. Nosotros tenemos un monitoreo constante de las enfermedades respiratorias y habrá una indicación precisa en su momento, y sobre todo en qué población que tiene que ver con la población de adultos mayores quiénes pueden estar expuestos a este tipo de infección. El otro aspecto que es durante el embarazo se puede aplicar entre la 32 y 36 semanas para su utilización", agregó.

"Entonces estará muy pronto la vacuna disponible en México, ya pasó la aprobación de la Cofepris", insistió.

