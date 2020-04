Viaja a las estrellas en plena cuarentena; la NASA te lleva

Es estos tiempos de cuarentena ya hemos visitado museos, maravillas del mundo o incluso lugares que son muy difíciles de conocer por dentro, como la Casa Blanca o las tumbas de faraones egipcios. Ahora imagínate poder estar el espacio -en cuestión de segundos, desde la comodidad de tu sofá.

Tenemos dos opciones de viaje. En la primera deberás contar con un dispositivo Android y unas gafas o casco de realidad virtual (no importa si son de lo más básico), aunque se recomienda usar las de Cardboard Google para una mejor experiencia.

A dónde te manda la Agencia Espacial Europea

La Agencia Espacial Europea (ESA), junto con Timelab han publicado un proyecto llamado Planetary Imager, el prototipo de una herramienta virtual de diseño espacial, telemetría y terrenos de forma realista. También genera digitalmente el movimiento de los vehículos espaciales y las imágenes de los satélites.

Todo lo dicho anteriormente lo puedes realizar a través de las apps de los .apk de Android que se encuentran disponibles en este enlace bitbucket.org

Estas aplicaciones para Android se pueden utilizar sin ningún problema en cualquier dispositivo que sea compatible. En estos momentos solo hay seis aplicaciones de realidad virtual, cada una con diferente función.

A15LandExp

En esta aplicación se te colocará en el sitio de aterrizaje del Apollo 15 cerca del LM. Mientras vas caminando vas a poder observar el lugar donde se aterriza, el vehículo Roving, los experimentos que se han hecho en la superficie o el Módulo Lunar. Para poder moverte en esta app debes conectar un controlador compatible al dispositivo, entre la lista se incluye el PS4 y el XBOX One.

A15 Órbita

Aquí vas a estar dentro del Apollo CM orbitando la luna y solamente podrás observar lo que hay a tu alrededor.

A15 Descenso

Es parecida a la anterior. Viajarás en el Apollo LM durante su descenso al sitio de aterrizaje Apollo 15. Vas a poder mirar el Módulo Lunar y la región de los Apeninos desde el Kaguya DTM.

A15 LandMus

Es una versión mejorada de A15LandExp. Esta proporciona un sistema de información de los objetos como el vehículo Roving o el Módulo Lunar, solamente deberás señalarlo con la retícula blanca en la pantalla y se activará una ventana emergente que lo describe. También debes conectarlo a un controlador compatible para poder moverte.

A15Rover

En esta aplicación te sentarás en el lugar del conductor del vehículo Roving y estarás conduciendo por la región Apeninnes. Para esta actividad debes conectarte a un controlador compatible al dispositivo.

SMART1AMIE

Aquí abordas la nave espacial SMART-1 que orbita la luna. Vas a poder ver la propia nave espacial, la Luna y la representación en tiempo real de las observaciones de AMIE (experimento de microimagen de la Luna).

La Nasa también te lleva a las estrellas

La otra manera de disfrutar del espacio desde tu casa es ingresando al sitio web NASA At Home donde encontrarás gran variedad de información: historia, investigaciones y descubrimientos del universo. También verás recorridos virtuales, podcast y videos.

Entre las actividades interesantes hay un recorrido virtual de 360º por el universo y por el Centro de Control de Operaciones del Telescopio Espacia.

Igualmente puedes disfrutar de un simulador de vuelo, conocer distintos telescopios, descargar una imagen de alta resolución de la Luna y escuchar los podcast o apreciar videos sobre la historia de la NASA y las misiones que han hecho.

Los más pequeños también pueden ser partícipes de esta increíble iniciativa. Para ellos hay un videojuego para explorar Marte con un helicóptero, actividades educativas sobre las investigaciones de la NASA, páginas para colorear y videos de exploraciones espaciales.