WhatsApp falla en México y otros países este martes

Usuarios en México y otros países reportaron este martes fallas en WhatsApp, principalmente en el envío de mensajes y la conexión al servidor, lo que ha generado una oleada de quejas y memes en redes sociales.

De acuerdo con el portal especializado Downdetector, el 68 por ciento de los reportes corresponde a problemas en WhatsApp Web, un 19 por ciento a fallas de conexión con el servidor y el resto a errores en la recepción y envío de mensajes.

Las afectaciones alcanzan a usuarios de Android, iPhone y computadoras, y se han detectado sobre todo en México, aunque también hay reportes en América Latina y Estados Unidos.

Hasta el momento, Meta, empresa propietaria de la aplicación, no ha emitido una postura oficial sobre el origen del fallo ni sobre el tiempo estimado para el restablecimiento total del servicio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En ocasiones anteriores, interrupciones similares se han atribuido a ajustes o mantenimientos en los servidores.

Mientras tanto, especialistas recomiendan no reinstalar la aplicación, revisar si hay actualizaciones pendientes, cambiar de red en caso de problemas de conexión y consultar el estado del servicio en Downdetector para confirmar si la caída continúa.