WhatsApp permite escanear y enviar documentos en formato PDF
La popular app de mensajería ahora facilita la digitalización de documentos importantes sin necesidad de aplicaciones externas.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más usadas en todo el mundo, permite a millones de usuarios comunicarse a través de mensajes de texto, llamadas o vídeo, de forma privada y en tiempo real.
Además de ofrecer un servicio gratuito de comunicación, también da la herramienta para escanear documentos, algo que hasta hace años era un proceso que sólo se podía hacer en las impresoras.
Así puedes escanear y enviar documentos PDF desde WhatsApp
WhatsApp ahora permite digitalizar y enviar documentos en formato PDF de manera rápida y sencilla. Esta función es útil para enviar identificaciones oficiales, CURP, comprobantes de domicilio y otros documentos importantes, sin necesidad de usar aplicaciones adicionales.
Pasos para escanear y enviar documentos en WhatsApp:
Ingresar a la conversación: La persona debe abrir el chat al que desea enviar el documento.
Seleccionar la opción de documento: Dentro del símbolo "+", se debe acceder al apartado de Documentos, donde aparecerán varias opciones. En este menú, se debe elegir "Escanear documento".
Escanear el documento: Al seleccionar esta opción, se abrirá la cámara del teléfono. (Es importante contar con buena iluminación, ubicar el documento sobre una superficie que genere contraste y asegurarse de que el escaneo sea nítido y legible).
Conservar y continuar escaneando: Una vez capturado el documento, se debe pulsar "Conservar". Si se requiere escanear más documentos, se puede repetir el proceso para agregarlos todos.
Enviar el documento: Finalmente, los documentos escaneados estarán listos para ser enviados a los contactos de WhatsApp como archivos PDF.
Con esta función, WhatsApp facilita la digitalización de documentos importantes, simplificando trámites y compartición de información sin necesidad de aplicaciones externas.
