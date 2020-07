Zoom lanza dispositivo para tener mejores reuniones virtuales

El coronavirus Covid-19 cambió las actividades de millones de personas en el mundo. Uno de los puntos de transformación más claro fue el laboral. Las empresas encontraron en el home office la mejor opción para mantener sus actividades. Ahora, a pesar de que en algunas zonas ya se puede regresar a la oficinas, muchas organizaciones están optando por mantener el trabajo remoto y, pensando en ello, se están creando dispositivos especiales.

Un estudio realizado por IBM descubrió que el futuro del trabajo será un híbrido de experiencia virtual y en persona debido a que ocho de cada diez personas indicaron que desean seguir trabajando de forma remota al menos parte del tiempo. Incluso, a más de la mitad, le gustaría que se convirtiera en su principal forma de trabajo.

Por lo anterior, además de otros beneficios comprobados, grandes corporaciones de todo el mundo han indicado que no prevén un regreso al modelo de trabajo anterior al Covid-19, sobre todo considerando que, según un estudio reciente de Morning Consult, casi la mitad de los adultos que pueden trabajar de forma remota creen que las reuniones virtuales son tan efectivas como las reuniones en persona.

Pensando en esta nueva dinámica es que la compañía de comunicaciones Zoom lanzó su solución Zoom for Home, un dispositivo que busca satisfacer las necesidades de los nuevos esquemas de trabajo híbridos.

La compañía dio a conocer que su propuesta combina experiencias de software y hardware para facilitar el trabajo remoto en un momento en que los empleadores están lidiando con la nueva normalidad.

"Zoom for Home eleva las experiencias de los empleados para conectarse de forma remota y ser productivos", afirmó la empresa en un comunicado.

Características y funcionamiento

Zoom for Home es el primer dispositivo para el hogar de Zoom que se asoció con la compañía DTEN para desarrollar un dispositivo todo con características como un tamaño de 27 pulgadas; tres cámaras gran angular integradas para entregar video de alta resolución; ocho micrófonos para lograr un audio nítido en reuniones y llamadas telefónicas; y una pantalla táctil ultra sensible para compartir pantalla interactiva, pizarra, apuntes y propuestas.

La intención de este dispositivo es que los usuarios que cuenten con una licencia de Zoom Meeting puedan conectarse de una manera simple con otras personas para iniciar una videoconferencia.

De acuerdo con la compañía Zoom for Home también es compatible otras soluciones de hardware de Neat y Poly, por lo que no es necesario que todos los participantes cuenten con el dispositivo para generar reuniones virtuales.

A través de este equipo los usuarios pueden programar videollamadas además de atender y recibir llamadas telefónicas y colaborar virtualmente en el intercambio de contenido y apuntes.

Tiene la opción de sincronizarse con el calendario, el estado, la configuración de la reunión y el teléfono del usuario para generar una experiencia de comunicación unificada.

Las empresas pueden configurar y administrar los dispositivos Zoom for Home de forma remota a través del Portal de administración o, bien, pueden ser controlados solo por el usuario final.

"Después de experimentar el trabajo remoto nosotros mismos durante los últimos meses, estaba claro que necesitábamos crear una nueva categoría dedicada a los trabajadores remotos. Estoy muy orgulloso del equipo por continuar innovando y demostrar por qué Zoom es la mejor plataforma de comunicaciones unificadas que puede satisfacer las necesidades de todo tipo de usuarios", afirmó Eric S. Yuan, CEO de Zoom.

Por ahora Zoom for Home solo está disponible en la página de la compañía en Estados Unidos en donde señalan que el dispositivo se envía bajo pedido y tiene un precio de 599 dólares, es decir, unos 13 mil pesos.