uiero vender libros sin tener que preocuparme por pagar el piso donde los voy apilando. Porque hay días, todos los sabemos, en que lo más fácil sería tirarse al sillón y dejar que la vida se resuelva con el paso de las horas. Sin embargo, he postergado tanto el placer de vivir que parece que el tiempo me alcanzó hace un par de años.

En el 2017 escuché una canción titulada "Tras bambalinas", del rapero tijuanense Danger AK, en la cual habla detalladamente de todo lo que sucede en su vida/carrera musical y que no está al alcance del fan promedio. Es decir, las enfermedades, las dudas y los temores que, como por arte de magia, deben desaparecer al momento de subirse al escenario.

En ese momento yo tenía 22 años y cursaba la universidad. Había tardado un año más en entrar a estudiar, o sea que ya iba tarde, según yo. Viví con prisa toda la carrera; organizaba congresos, asistía a otros, escribía a todas horas, me enamoraba, conocía gente que después se iba. Sentía que me debía tiempo. 22 años, qué iluso era. En una parte de la canción Danger AK dice:

Casi 30 años y no tengo opciones/Se me está acabando el tiempo, debo hacer que esto funcione.

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Esa simple frase marcó todo lo que vino después. Recuerdo haberla publicado en mi feed de Facebook y recibir comentarios de amigos de mi generación, con los que había crecido. Me recriminaban el drama que significaba escribirlo.

Si bien ya no éramos los niños que fuimos al conocernos, tampoco éramos unos adultos fracasados y sin opciones. Yo me sentía así.

Un año después me titulé, entré a una maestría y co-fundé la editorial que manejo actualmente. Pero nada me llenaba, recuerden que yo le debía al tiempo.

Finalmente pasaron los años, ya ni mencionar todos los dolores/enfermedades/fracasos que vinieron con ellos, pero finalmente cumplí 30. En unos meses 31 y, si de algo estoy seguro, es de no querer ocultarme tras bambalinas para que sepan quién soy.

Soy este que ves, el mismo que fui antes, aunque con más miedo, más dudas y ahora sí, más años.

ADONAI URESTI