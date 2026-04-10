A ESCENA NACAHUE: RAMÓN Y HORTENSIA
La puesta retoma la estructura de Romeo y Julieta, y la sitúa en un contexto indígena
La obra Nacahue: Ramón y Hortensia los días 11 y 12 de abril, con funciones a las 19:00 y 18:00 horas respectivamente en el Teatro Polivalente del Centro de las Artes, es un proyecto escénico desarrollado por Los Colochos Teatro.
La puesta retoma la estructura de Romeo y Julieta de William Shakespeare y la sitúa en un contexto indígena. La historia sigue a Ramón, un indígena cora que participa en rituales de Semana Santa, y a Hortensia, una mujer huichola que huye de su comunidad. El encuentro entre ambos detona una relación marcada por diferencias culturales y conflictos familiares.
La propuesta escénica plantea una comunicación que no depende del lenguaje verbal. El montaje se presenta en español y en náayeri, lengua cora, sin el uso de subtítulos, con el objetivo de que el público construya el sentido a partir de la acción, el ritmo y la presencia escénica de los actores.
La dirección de Juan Carrillo establece como eje el uso del cuerpo, el espacio y la sonoridad de la lengua indígena.
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El dispositivo escenográfico utiliza listones que construyen un espacio tridimensional, en referencia al tejido y color de la artesanía huichola, donde se desarrollan las relaciones entre los personajes.
El proyecto se originó a partir de procesos de investigación en la sierra del Nayar, donde el equipo tuvo contacto con historias y contextos que dieron base a la adaptación.
La obra incorpora estos elementos en su desarrollo y plantea una lectura sobre las relaciones entre comunidades, así como las tensiones que surgen del desconocimiento y el temor.
La puesta en escena cuenta con las actuaciones de Mario Eduardo D´León, Sonia Couoh, Marco Vidal, Erandeni Durán, Ulises Martínez y Yadira Pérez, con textos de Marco Vidal y traducción al náayeri de Edisa Altamirano. La producción forma parte de un circuito que ha incluido presentaciones en México y en el extranjero, desde su estreno en el Festival de Teatro Clásico de Almagro en 2017.
La obra propone un acercamiento a la experiencia escénica desde lo sensorial, donde la relación entre actores y público se construye a partir de la percepción y la empatía.
En este planteamiento, la historia de Ramón y Hortensia se construye como un relato sobre el encuentro entre culturas y las posibilidades de comunicación fuera del lenguaje convencional.
Los boletos ya están disponibles y pueden recogerse de forma gratuita en las taquillas del Teatro Polivalente y en la Secretaría de Cultura. También se puede realizar una reservación previa en línea, la cual será válida hasta 15 minutos antes del inicio de cada función.
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