A escena Por si amamos, en el Museo Francisco Cossío

La obra Por si amamos se presentará este viernes 6 de febrero a las 20:00 horas en el Museo Francisco Cossío, la puesta en escena es una pieza en un acto escrita por Víctor Méndez Campos y presentada por la compañía Producciones Teatro de Cochera.

La historia sigue a Hannah, una joven interesada en el espacio y en los fenómenos que lo rodean, cuya vida cambia con la aparición de un ser muy similar a ella. A partir de este encuentro, la obra desarrolla una situación que desplaza lo cotidiano hacia un terreno de extrañeza y tensión narrativa.

La pieza aborda temas astronómicos, culturales y religiosos, que se articulan con elementos de amor y obsesión. Bajo la frase "El enamoramiento fue un castigo ejemplar", el texto propone una reflexión sobre la identidad, las emociones y los vínculos humanos, sin recurrir a estructuras narrativas extensas.

Producciones Teatro de Cochera surge del Taller de Teatro "La Cochera", dirigido por Méndez Campos, actor y dramaturgo potosino con más de tres décadas de trayectoria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El taller se desarrolla en la Casa Museo Manuel José Othón y mantiene una actividad constante en distintos foros de la ciudad, con propuestas que combinan formación, producción escénica y circulación local.

La obra se inscribe en una línea de trabajo que privilegia formatos de corta duración y cercanía con el público.

Al tratarse de una pieza en un acto, la atención se concentra en el desarrollo de los personajes y en el conflicto central, con un enfoque contemporáneo en su construcción dramática.

La función tendrá una cuota de recuperación de 100 pesos y cupo limitado.