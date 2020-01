"Acción Poética" lleva sus versos a paredes demás de 40 países

Las huellas que han dejado la violencia y la guerra en distintas partes del mundo son sublimadas con los versos de "Acción Poética. La poesía como lenguaje universal, como expresión que pertenece a la humanidad".

Dar una nueva visión para afrontar las tragedias es lo que ha logrado en 23 años el poeta Armando Alanís, quien encabeza este programa que trastoca las barreras de los idiomas y permite que las paredes de más de 40 países --Austria y Portugal han sido los últimos en añadirse-- tengan vida con figuras literarias que siembran esperanza en la comunidad.

La frase "las paredes hablan" cobra significado con las palabras que son pintadas en las vallas intervenidas por este proyecto que si bien por un lado alzan la voz sobre hechos de violencia ocurridos a su alrededor, en otros lugares penetran en los sentimientos de las personas.

Mientras Cúcuta, Colombia, se puede leer "Iré a cualquier parte, siempre que sea hacia adelante"; en Alicante, España, está la leyenda "Si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de esta vida" y en Banda del Río Salí, Argentina, "La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas".

El autor de "Carrusel" y "Saltos en la Luna" sostiene en entrevista con EL UNIVERSAL que el éxito del proyecto se debió en gran parte a que la poesía está en las ciudades del mundo al alcance de cualquier persona, logrando así que se entable un diálogo con el amor y las urbes.

El escritor, originario de Monterrey, Nuevo León, estuvo en la Ciudad de México y Puebla como parte de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey para emprender una serie de charlas denominadas "Poesía y Ciudad".

Para Alanís estos dos conceptos van de la mano pues se necesitan entre sí para existir, tal como es el eslogan del movimiento: "Sin poesía no hay ciudad", esto debido a que se pretende el fomento a la lectura, el diálogo con la metrópoli y la reflexión del entorno social.

A decir del vate, la poesía nos hace mejores, por lo que el respeto a la libertad de expresión y estar en contra de la violencia son dos ideas fundamentales que han comprendido las personas que siguen a Acción Poética, lo cual ha permitido que se llegue hasta el otro lado del océano Atlántico.

De esta forma los mensajes difundidos a través de las distintas pintas van más allá de un discurso ideológico o político y penetran en las inquietudes humanas, motivando a los lectores a cumplir con sus metas y sueños, como se lee en una pared en Chile, "Pintemos la vida antes de que nos destiña".

Cuando el proyecto estaba en proceso de conformación lo que inquietaba a su creador era sacar la poesía a la calle lejos de las formas tradicionales en que se hacía, por lo que se comenzó a llevar a las bardas a modo de graffiti, aunque "con otro sentido".

Si bien considera que los mexicanos leen más de lo que arroja la Encuesta Nacional de Lectura, que este año indica que son cerca de tres libros cada 365 días, el plan que encabeza pretende aumentar la lectura pues bien asegura se trata no solo repasar libro o periódicos, sino el entorno.

"Salimos a la calle, leemos el entorno y lo escribimos de la manera más sublime, poética y romántica que podemos", dice Armando Alanís quien lamenta que el lenguaje esté muy violentado y aceptado, tema que en su opinión no se ha abordado con mayor fuerza y que provoca acciones como la vejación y el "bullying", conducta que afecta a siete de cada 10 niños y adolescentes según la organización Bullyng Sin Fronteras.

El creador mexicano considera que el lenguaje inclusivo no aporta beneficios a mejorar el lenguaje pues, como han dicho especialistas, el lenguaje no tiene géneros y aparte son épocas distintas.

"No puedes prohibir o cambiar una canción o un verso, algo que se escribió 20 o 30 años. Lo que tienes que hacer es tratar de no hacerlo o escribirlo de esa manera. El femenino y el masculino están bien definidos en el lenguaje y no lo creo necesario. Como escritor de repente puedo ver mi obra de hace años y pensar que tiene un sesgo sobre ciertas cosas de género, pero yo creo el problema no es ahí, en el lenguaje en ese sentido; lo es en lo violento".

POESÍA CONTRA EL NARCO EN MONTERREY

"La poesía es un camino, la poesía nos salva", sostiene Armando Alanís sobre su intervención a las bardas donde han ocurrido hechos trágicos, como fue uno donde explotó una granada de fragmentación. "Una ráfaga de suspiros", "Prefiero el estruendo de tus caricias" y "Que solo estalle tu risa" son algunas de las frases que han colocado en lugares marcados por la lucha contra el narcotráfico.

De los años aciagos de la guerra contra el narco, entre 2008 y 2012, el regiomontano lanzó un libro que marcó un parteaguas en su carrera: "Balacera" (TusQuets, 2016), título que mereció una mención honorífica en el premio internacional de poesía Gilberto Owen Estrada 2015.

El testimonio sobre cómo la poesía apoyó a los habitantes de Monterrey a resistir su temporada más peligrosa en la historia abrió un análisis y la lucha contra el lenguaje violentado luego que la palabra que daba nombre a la publicación había perdido su significado de riesgo, amenaza y muerte.

La crónica poetizada surgió a partir de la observación de los hechos ocurridos en la capital de Nuevo León así como en los demás estados de la República Mexicana durante el sexenio de Felipe Calderón.

Pese a que "Balacera" sigue circulando en librerías su autor considera que no haría una segunda parte. Aunque su trabajo implica una invitación a la reflexión, asegura que con el pasar de los años pareciera que no entendemos y las cosas siguen igual o peor. Además, fue un libro muy sufrido y duro para él, al grado que hubo una época en que no lo podía leer en público.

"La literatura es como el termómetro de la sociedad y por ahí había qué decir esas cosas en ese momento", destaca.

Las intervenciones de Acción Poética dieron en el gusto de la gente y el creador enseguida pensó que era así como debían recuperar la ciudad neoleonesa desde su trinchera civil, lo cual no quería decir que salieran a enfrentar el problema o que carecieran de miedo, sino buscar los caminos para sentirse mejor y evitar arriesgarse.

Solo una vez han tenido un problema por pintar una barda. Las personas que fueron a realizar la intervención fueron detenidas en Tijuana por error, pues los elementos de seguridad desconocían que habían sido invitados por el gobierno local a escribir poesía contra la violencia.

Armando Alanís sostiene que con el tiempo la concepción del graffiti ha cambiado y por ello más allá de relacionarse con algo ilegal se piensa en la juventud y el querer manifestarse en torno a algo.

"Todos tienen sus razones para decir las cosas y a veces uno lo puede entender bien o mal", dice el autor sobre la importancia de las expresiones de arte urbano en la que se ha apoyado su programa y ha permitido la revitalización de las calles.

Armando Alanís tiene entre sus planes sacar un libro de poemas de amor llamado "Sufrimientos Nuevecitos" y piensa en las actividades rumbo a los 25 años de Acción Poética, festejos que espera estén acompañados con la creación de un libro con las bardas que se han realizado en todo este tiempo y la filmación de un documental con su historia.

"A ver si nos alcanza el tiempo que la poesía sí nos alcanza".