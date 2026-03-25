AL PIE DEL CALVARIO, POR LA CAPELLA UNIVERSITARIA

La Capella Universitaria presenta el concierto de música sacra, Al pie del Calvario, en el Centro Cultural Universitario Caja Real, hoy 25 de marzo a las 19:00 horas. El programa reúne fragmentos de dos obras clave del repertorio barroco que abordan la pasión de Cristo y el dolor de la Virgen María desde la tradición musical europea.

La presentación se centra en coros y arias de la Pasión según San Mateo, de Johann Sebastian Bach, una de las composiciones más extensas del género de la pasión. Escrita para el contexto litúrgico luterano, esta obra estructura el relato evangélico a través de recitativos, corales y coros que representan distintos personajes y colectivos dentro de la narración.

En esta pieza, la música funciona como soporte del texto bíblico y reúne contrastes entre tensión y reposo, así como momentos de recogimiento y dramatismo. La obra, estrenada en 1727, responde a una tradición que se remonta a la Edad Media y que consolidó la musicalización de la pasión durante la Semana Santa.

El programa incluye también fragmentos del Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi, compuesto en 1736 por encargo de la Cofradía de la Virgen de los Dolores. La obra está escrita para dos voces solistas y orquesta de cuerdas con bajo continuo, y se distingue por el equilibrio entre líneas melódicas claras y recursos contrapuntísticos.

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En conjunto, el concierto une dos aproximaciones a la música sacra que dialogan desde distintos puntos pero con un mismo eje temático. La Capella Universitaria presenta este repertorio en una velada que une música, liturgia y representación del sufrimiento en la cultura occidental.