Alexandra Da Costa retira candidatura a dirigir la OSSLP

La finalista del proceso para ocupar la dirección general de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí (OSSLP), Alexandra Da Costa Arrieche, informó el pasado 8 de agosto que no podrá continuar en la contienda debido a "compromisos laborales". Su declinación supone un ajuste clave en la etapa final del concurso.

La selección de la y los finalistas habían sido anunciados el 25 de julio de este año, tras una etapa en la que se evaluaron sus propuestas artísticas y trayectoria profesional. En esa lista figuraban Alexandra Da Costa Arrieche, Rodrigo Sierra Moncayo, Jorge Vázquez Melgarejo y Ricardo Ignacio Casero Garrigues. La elección fue resultado de un análisis del Comité Artístico para determinar el perfil más adecuado para encabezar la orquesta.

Con la salida de Da Costa, el Comité Artístico, siguiendo lo establecido en la convocatoria internacional y en acuerdos previos, designó como nuevo finalista a Enrique Barrios González, quien figuraba como primer suplente. Este relevo asegura que el proceso continúe con el número de participantes previsto, manteniendo las fases programadas para la selección del próximo titular.

El mecanismo contemplaba, desde su inicio, la elección de cuatro finalistas más dos suplentes, con el fin de garantizar la continuidad del concurso en caso de que alguno de los seleccionados no pudiera participar. La incorporación de Barrios González responde a este esquema y fue aprobada por el Comité Artístico en su quinta sesión celebrada el 22 de julio.

La OSSLP, uno de los ensambles sinfónicos más relevantes del país, se encuentra en una etapa de transición tras el deceso de su anterior director. El nuevo titular tendrá a su cargo no la conducción artística y proyección de la orquesta a nivel nacional e internacional.

