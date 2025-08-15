Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que México y Canadá hacen lo que su Administración les dice que hagan cuando se trata de la seguridad fronteriza, un problema que dijo haber resuelto él mismo.

“México hace lo que le decimos que haga, y Canadá hace lo que le decimos que haga”, aseguró Trump en declaraciones a los periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El republicano elogió su supuesto plan para acabar con la delincuencia y atacó, de nuevo, al expresidente Joe Biden para presumir de su gestión de las fronteras.

Según dijo, cuando él regresó a la Casa Blanca el pasado mes de enero, la situación en las dos fronteras “era horrible”, sin embargo, ahora ya no: “Hay gente que dice que es un milagro”, apuntó.

Sheinbaum responde

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió este jueves “a quien tenga duda” que en el país manda el pueblo, luego de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, afirmara que México y Canadá hacen lo que su Gobierno les dice que hagan.

“Por cierto, para cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el mundo: en México el pueblo manda”, afirmó la presidenta en un video compartido en sus redes sociales.

Estas declaraciones se producen luego de que México enviara a Estados Unidos a 26 líderes del narcotráfico presos en el país latinoamericano, después de que lo solicitara el Departamento de Justicia estadounidense.