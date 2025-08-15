logo pulso
¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

Al Mundial, pero sin comer

Los precios de los boletos en México van de los casi 35 mil pesos a casi 130 mil

Por El Universal

Agosto 15, 2025 03:00 a.m.
Al Mundial, pero sin comer

México.- FIFA ha puesto a la venta boletos individuales para los juegos del Mundial 2026, que se jugarán en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, los cuales tiene precios exorbitantes debido a que se venden en modo Hospitality.

El costo de las entradas va de los 34 mil 700 pesos hasta los 129 mil 800 pesos el más caro, aunque depende de la zona, la sede e incluso de la fase que se esté jugando. Los interesados deben de contar con tarjetas Visa, quienes recibirán cierta preferencia para participar en un sorteo.

La Copa del Mundo de 2026 arranca el próximo 11 de junio, cuando el Estadio Azteca reciba la inauguración de este Mundial, convirtiéndose en el primer reciento en ser tres veces sede del primer juego de la competencia internacional de la FIFA.

