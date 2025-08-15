Reportan muerte de hombre en celdas de PDI

La noche del miércoles, se reportó la muerte de un hombre en las celdas de la Policía de Investigación y, aunque las autoridades no han dado informes sobre el hecho, en forma extraoficial se indicó que se trataría de un individuo que fue detenido por supuesto abuso sexual.

Según informes no oficiales, el sujeto respondía al nombre de Román Arias, con domicilio en la comunidad de Rinconada, localidad perteneciente a la capital y ubicada a un costado del aeropuerto potosino.

El hombre, de entre 40 y 45 años de edad, presentaba diversos golpes en el cuerpo pero se ignora quién se los provocó pero trascendió que pudo haber sido atacado por otros compañeros de celda.

Fue el miércoles por la noche cuando se reportó el deceso del individuo, sin que al parecer fuera atendido médicamente.

El caso empezó a circular en medios informativos desde la mañana de este jueves pero de momento la Fiscalía General del Estado no ha emitido alguna información al respecto.