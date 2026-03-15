ANDRÉS COTA HIRIART Y LAURA RESTREPO EN LA FNL

La Feria Nacional del Libro (FNL) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) continuará con su programación cultural en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Durante estas jornadas se realizarán presentaciones editoriales, charlas y conciertos con la participación de autoras y autores de distintos géneros.

Este domingo 15 de marzo iniciará con la presentación de El niño zombie y otros cuentos de miedo a las 11:00 horas en la Sala 8, escrito por Fabiola Amaro y Ale Venus, con comentarios de Jimena Rosillo y Florence Jaroz. A las 12:00 horas se presentará Pelo de nube de Lourdes Gutiérrez Nieto. A las 13:00 horas se programaron dos actividades: El amigo muerto, de Antonio Ortuño en la Sala 5-7 con presentación de David Ortiz Celestino, y Y en una banca estéril al final de los días de Juan José Campos Loredo en la Sala 8 con comentarios de Lucía Cristina Báez Vélez.

La programación del mismo día continuará por la tarde con La Atlántida al descubierto, de Jesús Cervantes Estrada a las 16:00 horas y El arte es la salida, de César Iván Torres Castro a las 17:00 horas. A las 18:00 horas se presentará Fieras interiores, del escritor y divulgador científico Andrés Cota Hiriart con comentarios de Amaury de Jesús Pozos Guillén.

El cierre musical de la jornada estará a cargo de las bandas locales Nereo y Nunca Fuimos Listos a las 18:30 horas en la explanada del recinto.

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Mañana lunes 16 de marzo iniciará con la presentación de Cartografía visual, de la tipografía mexicana de Manuel Guerrero Salinas a las 11:00 horas en la Sala 1, acompañado por Eréndida Cristina Mancilla González.

A las 13:00 horas se realizará la charla "Más allá de El Señor de los Anillos: la obra de J. R. R. Tolkien", presentada por Hugo Enrique Mendoza Carbajal. La jornada continuará con Fragata portuguesa, de Laura Elena González Sánchez a las 17:00 horas y Nada en mi historia habrá sido en vano, de Sarai Beltrán a las 18:00 horas.

El martes 17 de marzo se programó la presentación de la Antología de escritoras mexicanas a las 17:00 horas en la Sala 8 con participación de Miriam F. Perales, Elva Téllez y Lorena Rojas.

A las 18:00 horas, en la Sala 5-7, se presentará Soy la daga y soy la herida, de la escritora colombiana Laura Restrepo con comentarios de Nuria Kaiser Armengol.