Hoy inicia el Festival de Creadoras Visuales

Por Estrella Govea

Marzo 04, 2026 03:00 a.m.
Hoy inicia el Festival de Creadoras Visuales

Este 4 de marzo inicia la cuarta edición del Festival de Creadoras Visuales con la inauguración de tres exposiciones en el Centro de Difusión Cultural "Raúl Gamboa", a partir de las 19:00 horas.  Entre las aperturas esta Artistas, no musas, instalada en las galerías 1, 2 y 5. La muestra colectiva reúne obra de 57 creadoras provenientes de San Luis Potosí, Oaxaca, Nayarit, Guanajuato y Ciudad de México, seleccionadas a través de una convocatoria.  La exposición plantea una postura frente a la historia del arte: reivindicar a las mujeres como autoras y no como figuras de inspiración subordinada. El conjunto integra diversas técnicas —grabado, pintura, textil, ilustración e instalación— y propone un recorrido por preocupaciones que atraviesan memoria, identidad, territorio y experiencias de género.

