AMALIA BAUTISTA: ESCRIBIR DESDE LA VIDA COMÚN

La poesía de Amalia Bautista se ha consolidado como una de las voces más reconocibles de la lírica española actual por su claridad, su atención a la experiencia cotidiana y una escritura que rehuye el artificio sin perder profundidad.

Bautista es autora de una obra extensa que incluye títulos como Cárcel de amor, Cuéntamelo otra vez, Hilos de seda, Estoy ausente y Azul el agua, entre otros.

En una entrevista para Pulso Diario de San Luis la autora expresó que la escritura no responde a una fórmula ni a un momento excepcional, sino a una relación directa con la biografía: escribir es acompañar el paso del tiempo, las experiencias acumuladas y la manera en que la mirada se transforma con los años. Desde esa perspectiva, casi cualquier situación cotidiana podría convertirse en poema, aunque no todas lo logren.

Bautista explicó que su manera de escribir no ha cambiado en esencia, aunque sí lo ha hecho su experiencia vital. "No tengo una manera de escribir desde que empecé a escribir; lo que pasa es que la escritura va muy pareja con la biografía", afirmó. Con el paso del tiempo, señaló, se amplía el repertorio de vivencias y, con ello, la posibilidad de encontrar materia poética en escenas que antes podían pasar desapercibidas.

Para la autora española, casi cualquier situación cotidiana podría dar pie a un poema. "Potencialmente podrían valer para hacer poesía casi cualquier cosa cotidiana", sostuvo. La diferencia no está en el hecho extraordinario, sino en la capacidad de observar y trabajar la experiencia desde el lenguaje. Así, la poesía deja de concebirse como un territorio excepcional y se instala en la vida común.

El proceso creativo, sin embargo, no está exento de duda. Bautista compartió la experiencia de un poema reciente que, en un primer momento, fue cuestionado en su entorno familiar por no "tener cara de poema". Finalmente, la lectura de sus hijas modificó esa percepción y el texto se integró al libro. La anécdota revela una escritura abierta a la incertidumbre y a la mirada de las y los otros.

Esa apertura se relaciona con su postura frente al yo poético. Bautista considera que lo personal no es necesariamente único ni irrepetible. "No somos tan originales; a todos nos pasan más o menos las mismas cosas", señaló. Para ella, la identificación de quien lee confirma que la poesía funciona como un espacio donde miedos y pasiones encuentran eco en experiencias similares.

Al referirse a los modos actuales de lectura, la poetisa reconoció la utilidad de las nuevas tecnologías, pero advirtió sobre la pérdida de concentración. Defendió el sosiego que exige la poesía y la necesidad de tiempo para habitar ciertos textos. Su propuesta poética, centrada en lo cotidiano y despojada de solemnidad, reclama precisamente esa pausa: una lectura atenta que permita reconocer en lo común una experiencia compartida.